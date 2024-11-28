Военный СБУ отказался выполнить приказ руководства и перешел на сторону России

В Украине осудили военного из СБУ, отказавшегося выезжать из оккупированного Энергодара и перешедшего на сторону России.

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда. Запорожье.

По данным суда, лейтенант СБУ отказался покидать оккупированный Энергодар и переезжать на новое место дислокации. Впоследствии он перешел на сторону России и участвовал в съемках пропагандистских сюжетов. Он на камеру заявил, что якобы "ему не разрешили вывести из оккупации семью и предлагали распространять "ложь" о преступлениях российских оккупантов". Также работник СБУ утверждал, что готов работать на Россию.

На заседание суда подозреваемый не пришел. Его адвокат утверждала, что мужчину нужно оправдать за неимением доказательств.

На суде также показали видео с подсудимым, который рассказывал российским пропагандистам, как "в Энергодаре все хорошо после оккупации" и обвинял украинские Вооруженные силы в провокациях. Также суд получил доступ к документации, в которой говорится, что работник СБУ получал деньги от России.

Работник СБУ признан виновным по ч. 4 ст. 408 УК Украины, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 15 лет. Также его лишили военного звания "лейтенант".

Приговор суда

Напомним, в Украине осудили военную из СБУ, которая не выполнила приказ руководителя.

Читайте также: