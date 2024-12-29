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Военный сказал, какую задачу должны выполнить россияне до Нового года

Военный сказал, какую задачу должны выполнить россияне до Нового года

Юрий Федоренко, "Ахиллес", командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады/Фото: инстаграмм Юрия Федоренко

В Купянщине продолжаются интенсивные бои, но бойцы ВСУ держат оборону.

У русских задач до Нового года. Так, оккупантам нужно выйти на Купянск-Узловой.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес".

Он подчеркнул, что на данный момент оккупантам не удается реализовать задуманное.

"Враг думал, что ему удастся быстро пройти и расширить этот клин. Но не так произошло, как предполагалось. Наши Силы обороны подперли, врага быстрого продвижения нет", — утверждает "Ахиллес".

Ранее говорилось, что на Лимано-Купянском направлении происходит увеличение вражеской активности, которое длится уже три недели. Россиян сменили тактику и теперь начали атаковать позиции ВСУ крупными пехотными группами.

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