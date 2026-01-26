- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 2 мин
Военный "сливал" России данные о ПВО вблизи аэродромов: детали о работе на врага
Россияне пытались ударить по аэродромам ВСУ «в обход» систем ПВО благодаря данным от внутреннего информатора.
Военная контрразведка СБУ разоблачила 21-летнего военнослужащего ПВО, который передавал россиянам секретные данные об украинских аэродромах. Мужчина фотографировал мониторы с тайным программным обеспечением непосредственно во время боевого дежурства.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Военная контрразведка при координации с главнокомандующим ВСУ разоблачила и задержала в Николаевской области очередного информатора российских спецслужб. Им оказался 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ, которого враг привлек к сотрудничеству.
Как именно украинский военный помогал россиянам?
В ходе расследования установлено, что злоумышленник передавал РФ сведения о работе системы ПВО в районе оперативных аэродромов украинских сил. В частности, во время воздушных тревог он, находясь на боевом дежурстве, снимал на камеру своего телефона монитор с секретным программным обеспечением.
Кроме этого, военный информировал противника о направлениях вылетов авиации ВСУ и расположении боевых позиций украинских подразделений ПВО.
Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для нанесения ударов по аэродромам Сил обороны, пытаясь обойти радиолокационные станции и мобильные огневые группы.
Однако сотрудники СБУ вовремя отреагировали и задержали информатора сразу после его первого контакта с представителями страны-агрессора. Параллельно был принят комплекс мер для обеспечения безопасности позиций украинских войск.
Следствие также выяснило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб после публикации прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.
Во время обысков у него изъяли смартфон, который содержал доказательства сотрудничества с Россией.
Какое наказание грозит военному?
Следователи СБУ сообщили военному о подозрении по двум статьям:
несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения;
несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.
Фигуранту грозит до 12 лет заключения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
