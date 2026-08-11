Военный ТЦК выключил бодикамеру во время мобилизации: как его наказал суд

«Выключил бодикамеру — уплати 17 тысяч»: суд оштрафовал работника ТЦК / © ТСН

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Военному ТЦК, отключившему видеокамеру во время мобилизационных мероприятий, суд назначил штраф в размере 17 тысяч грн.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Центральный районный суд г. Николаева оштрафовал военнослужащего на 17 тысяч гривен, который во время исполнения служебных обязанностей не осуществлял непрерывную видеофиксацию, хотя был обязан это делать», — рассказал омбудсмен.

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Действия работника ТЦК были квалифицированы как халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Лубинец считает, что это важный сигнал для всех входящих в группы оповещения. Ведь инструкция Минобороны обязывает представителей ТЦК включить бодикамеру с начала мер оповещения и вести непрерывную запись до ее завершения.

Когда можно прервать видеосъемку работнику ТЦК

По словам Лубинца, прервать видеосъемку можно только в исключительных случаях, четко определенных инструкцией. В частности, если существует риск попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также при кратковременных обстоятельствах частного характера — например, посещение туалета или перерыва на прием пищи.

«Ко мне поступает гораздо больше обращений по поводу возможных нарушений прав человека во время мобилизационных мероприятий, чем становится известно обществу. И каждый раз люди видят одну и ту же картину: взаимные обвинения, отрывки видео, противоречивые версии событий. Я убежден: если бы каждая мера оповещения с первой до последней минуты непрерывно фиксировалась на видео, распутать этот клубок было бы гораздо проще», — подчеркнул Лубинец.

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Ранее Дмитрий Лубинец заявил о давлении и преследовании своего представителя на Закарпатье после того, как тот обнаружил многочисленные нарушения в ТЦК.

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