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Военный ТЦК выключил бодикамеру во время мобилизации: как его наказал суд
Лубинец рассказал о штрафе для работника ТЦК за выключенную бодикамеру.
Военному ТЦК, отключившему видеокамеру во время мобилизационных мероприятий, суд назначил штраф в размере 17 тысяч грн.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Центральный районный суд г. Николаева оштрафовал военнослужащего на 17 тысяч гривен, который во время исполнения служебных обязанностей не осуществлял непрерывную видеофиксацию, хотя был обязан это делать», — рассказал омбудсмен.
Действия работника ТЦК были квалифицированы как халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.
Лубинец считает, что это важный сигнал для всех входящих в группы оповещения. Ведь инструкция Минобороны обязывает представителей ТЦК включить бодикамеру с начала мер оповещения и вести непрерывную запись до ее завершения.
Когда можно прервать видеосъемку работнику ТЦК
По словам Лубинца, прервать видеосъемку можно только в исключительных случаях, четко определенных инструкцией. В частности, если существует риск попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также при кратковременных обстоятельствах частного характера — например, посещение туалета или перерыва на прием пищи.
«Ко мне поступает гораздо больше обращений по поводу возможных нарушений прав человека во время мобилизационных мероприятий, чем становится известно обществу. И каждый раз люди видят одну и ту же картину: взаимные обвинения, отрывки видео, противоречивые версии событий. Я убежден: если бы каждая мера оповещения с первой до последней минуты непрерывно фиксировалась на видео, распутать этот клубок было бы гораздо проще», — подчеркнул Лубинец.
Ранее Дмитрий Лубинец заявил о давлении и преследовании своего представителя на Закарпатье после того, как тот обнаружил многочисленные нарушения в ТЦК.