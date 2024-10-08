Военный учет 17-летних юношей: в ТЦК рассказали о требованиях

Молодые люди должны стать на военный учет, чтобы не получить штраф.

В Украине, когда юноше исполнится 17 лет, он должен стать на первоначальный военный учет – учет призывников.

Об этом рассказал руководитель сектора мобилизационно оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью Главреду.

"Юноши в возрасте от 17 лет до наступления призывного возраста приписываются к призывному участку, который работает во всех районных ТЦК. Преимущественно во всех учебных заведениях принимают списки этих юношей — с ноября по декабрь проводится основная приписка согласно утвержденным графикам", — рассказал он.

По словам Монукала, 17-летние ребята проходят ВЛК. После этого им выписывают приписное свидетельство, данные из которого будут вноситься в базу "Оберег".

"Это первая стадия к подготовке призывника, которым он является от 18 до 25 лет, ранее подлежавший призыву на срочную службу, но ее приостановили в связи с введением военного положения. После 25 лет эти юноши автоматически подаются на учет военнообязанных", – объяснил представитель ТЦК.

Монукало говорит: если юноша в связи с объективными причинами не приписался к призывному участку и не прошел ВЛК, то в течение года проводится дописка. Если же пренебрегать этими процессами, то тут речь уже идет о нарушении правил военного учета и предусматривается штраф.

Напомним, в Украине получить и продлить отсрочку можно будет онлайн и автоматически. Минобороны Украины планирует запустить новую функцию в приложении "Резерв+".

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