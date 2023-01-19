Военный учет 2023: что запрещено призывникам, военнообязанным и резервистам

В новом постановлении правительство указало четкие запреты и обязательства для призывников, военнообязанных и резервистов.

О каких именно изменениях идет речь сообщили в правозащитной организации "Юридическая Сотня".

Кто подлежит военному учету

Правительство утвердило новый порядок военного учета. Следовательно, учету подлежат:

призывники (на основании удостоверения о приписке к призывному участку);

военнообязанные (на основании военного билета или временного удостоверения военнообязанного);

резервисты (на основании военного билета).

Взятию на военный учет в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (после взятия на учет в ТЦК и СП) подлежат граждане Украины из числа:

призывников в возрасте от 16 (в год достижения 17-летия) до 27 лет;

военнообязанных и резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе, в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщин, имеющих специальность и/или профессию, связанную с военно-учетной специальностью (перечень утвержден Минобороны).

Кто ведет военный учет

Согласно новым правилам, учет ведут:

центральные и местные органы власти, другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

органы военного управления;

воинские части ВСУ и другие законные военные формирования;

правоохранительные органы спецназначения;

ТЦК и СП (военнослужащие);

предприятия, учреждения и организации;

учебные заведения;

заведения здравоохранения.

Обязательство призывников, военнообязанных и резервистов

При изменении места жительства или других персональных данных призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в течение семи дней сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете через центры предоставления административных услуг или информационно-коммуникационные системы.

Призывники, военнообязанные и резервисты не могут изменять место жительства без разрешения руководителя ТЦК и СП с момента объявления мобилизации и в военное время. Отметим, что такое же обязательство было и в предыдущей редакции постановления.

Из новых обязательств есть только одно: сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные по учетным данным ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки.

Обязательства государственных, местных органов, работодателей и т.п.

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов имеют новые обязанности, в частности:

проводить разъяснительные работы по выполнению правил военного учета;

в течение семи дней информировать ТЦК и СП, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки о призывниках, военнообязанных и резервистах, изменивших место жительства без снятия с персонально-первичного военного учета по месту зарегистрированного проживания.

Если ТЦК и СП (или другой уполномоченный орган) выдает распоряжение работодателю уведомить работника о необходимости прибытия в ТЦК (СБУ, Службы внешней разведки и т.п.), работодатель обязан выдать приказ, ознакомить с ним работника, а копию приказа в трехдневный срок отправить в орган, издавшего распоряжение. Работодатель также обязан сообщать о временно нетрудоспособных призывниках, военнообязанных или резервистах, а также о находящихся в командировке или отпуске.

Орган регистрации места жительства уведомляет ТЦК и СП о всех изменениях в отношении лиц, состоящих на учете, а изменить место жительства в "Дії" (без предъявления военно-учетных документов) лицо сможет только при наличии актуальной информации о себе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Однако можно будет по собственному желанию предоставить сведения для включения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов при формировании декларации о месте жительства в "Дії". Пока процедура военного учета в "Дії" еще отсутствует.

Центры занятости предоставляют информацию о регистрации лиц безработных в течение семи календарных дней после получения запроса от ТЦК и СП.

Порядок также утверждает:

формы, по которым ТЦК и СП сообщаются о находящихся на стационарном лечении призывниках, военнообязанных, которым установлена группа инвалидности, в отношении которых осуществляется уголовное производство и т.п. (эти обязанности возложены на соответствующие органы Законом Украины от 30 марта 2021 года № 1357 -IX);

сроки и условия проверки правильности военного учета со стороны военного командования (Генерального штаба ВСУ, Командование Сухопутных войск, оперативного командования и т.п.).

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