Военный учет 2023: что запрещено призывникам, военнообязанным и резервистам

Правительство Украины 30 декабря 2022 утвердило новый порядок военного учета постановлением № 1487.
В новом постановлении правительство указало четкие запреты и обязательства для призывников, военнообязанных и резервистов.
О каких именно изменениях идет речь сообщили в правозащитной организации "Юридическая Сотня".
Кто подлежит военному учету
Правительство утвердило новый порядок военного учета. Следовательно, учету подлежат:
- призывники (на основании удостоверения о приписке к призывному участку);
- военнообязанные (на основании военного билета или временного удостоверения военнообязанного);
- резервисты (на основании военного билета).
Взятию на военный учет в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (после взятия на учет в ТЦК и СП) подлежат граждане Украины из числа:
- призывников в возрасте от 16 (в год достижения 17-летия) до 27 лет;
- военнообязанных и резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе, в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщин, имеющих специальность и/или профессию, связанную с военно-учетной специальностью (перечень утвержден Минобороны).
Кто ведет военный учет
Согласно новым правилам, учет ведут:
- центральные и местные органы власти, другие государственные органы;
- органы местного самоуправления;
- органы военного управления;
- воинские части ВСУ и другие законные военные формирования;
- правоохранительные органы спецназначения;
- ТЦК и СП (военнослужащие);
- предприятия, учреждения и организации;
- учебные заведения;
- заведения здравоохранения.
Обязательство призывников, военнообязанных и резервистов
При изменении места жительства или других персональных данных призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в течение семи дней сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете через центры предоставления административных услуг или информационно-коммуникационные системы.
Призывники, военнообязанные и резервисты не могут изменять место жительства без разрешения руководителя ТЦК и СП с момента объявления мобилизации и в военное время. Отметим, что такое же обязательство было и в предыдущей редакции постановления.
Из новых обязательств есть только одно: сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные по учетным данным ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки.
Обязательства государственных, местных органов, работодателей и т.п.
Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов имеют новые обязанности, в частности:
- проводить разъяснительные работы по выполнению правил военного учета;
- в течение семи дней информировать ТЦК и СП, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки о призывниках, военнообязанных и резервистах, изменивших место жительства без снятия с персонально-первичного военного учета по месту зарегистрированного проживания.
Если ТЦК и СП (или другой уполномоченный орган) выдает распоряжение работодателю уведомить работника о необходимости прибытия в ТЦК (СБУ, Службы внешней разведки и т.п.), работодатель обязан выдать приказ, ознакомить с ним работника, а копию приказа в трехдневный срок отправить в орган, издавшего распоряжение. Работодатель также обязан сообщать о временно нетрудоспособных призывниках, военнообязанных или резервистах, а также о находящихся в командировке или отпуске.
Орган регистрации места жительства уведомляет ТЦК и СП о всех изменениях в отношении лиц, состоящих на учете, а изменить место жительства в "Дії" (без предъявления военно-учетных документов) лицо сможет только при наличии актуальной информации о себе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Однако можно будет по собственному желанию предоставить сведения для включения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов при формировании декларации о месте жительства в "Дії". Пока процедура военного учета в "Дії" еще отсутствует.
Центры занятости предоставляют информацию о регистрации лиц безработных в течение семи календарных дней после получения запроса от ТЦК и СП.
Порядок также утверждает:
- формы, по которым ТЦК и СП сообщаются о находящихся на стационарном лечении призывниках, военнообязанных, которым установлена группа инвалидности, в отношении которых осуществляется уголовное производство и т.п. (эти обязанности возложены на соответствующие органы Законом Украины от 30 марта 2021 года № 1357 -IX);
- сроки и условия проверки правильности военного учета со стороны военного командования (Генерального штаба ВСУ, Командование Сухопутных войск, оперативного командования и т.п.).
Читайте также:
- Что не является основанием отсрочки от призыва на военную службу: многие ошибаются
- Объявление о мобилизации на подъездах в Киеве: кому нужно идти в военкомат
- Законно ли заполнять повестку прямо на улице перед вручением: ответ юриста