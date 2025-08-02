Военный учет для женщин: как будут наказывать медикинь-уклонисток

Военный учет женщин-2025 / © ТСН.ua

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Несмотря на разрешение автоматически без присутствия ставить женщин с медобразованием на военный учет, обязанность женщины с медобразованием явиться в ТЦК никуда не исчезла.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко, передает«Киев 24».

«Считается, что в течение 60 дней женщина должна явиться в ТЦК и пройти ВВК с целью установления пригодности к военной службе», — говорит юрист.

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В то же время она подчеркнула, что военный учет не означает автоматическую мобилизацию женщин.

Анищенко предупреждает, что женщин-медиков, не вставших на военный учет, могут объявить в розыск.

«Каких-то гендерных законов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет, у нас нет. У нас один закон для всех. И даже руководители ТЦК говорят: если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения ВВК, на нее также может быть составлен протокол, объявлен в розыск и привлечен к административной ответственности, в том числе штрафам. Гендерных законов у нас нет», — отмечает юрист.

Она добавила, что последнее решение Кабмина о том, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, будут автоматически браться на военный учет, скорее всего, касается выпускниц медучреждений.

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«Учреждения направляют в ТЦК информацию о выпускницах, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Далее следует автоматическая постановка на военный учет», — говорит Анищенко.

Что делать женщинам-медикам, находящимся за границей

Адвокакта спросили, что делать женщинам с медицинским образованием, которые находятся за границей, и смогут ли они встать на военный учет онлайн, в том числе с помощью приложения «Резерв+».

«Резерв+» дает возможность обновить свои военно-учетные данные, если женщина уже состояла на военном учете и по состоянию на данный момент уехала за границу. Если она не состояла на военном учете, но имеет медицинское образование и планирует вернуться в Украину, то исключительно ее личная явка необходима для того, чтобы прийти в ТЦК», — объяснила она.

Юрист подчеркнула, что в дистанционном режиме пройти ВВК невозможно. А ВВК нужно проходить раз в году.

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Ранее мы писали, могут ли женщины-медики уезжать за границу в 2025 году.