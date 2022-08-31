Военный учет для женщин: Минобороны подало в парламент законопроект об урегулировании процедуры

Минобороны передало в Верховную Раду свои предложения изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин.

В настоящее время ведомство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщила в телеграмме заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия Парламента. военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете", — написала должностная лицо.

В то же время Маляр подчеркнула, что для украинской армии нуждаются специальности и специалисты:

медицины, радиотехники, пищевых технологий

"Поэтому в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности", — добавила представитель Минобороны.

Ранее ТСН.ua писал все о том, как стать на военный учет женщине. Просмотреть можно по этой ссылке.

Женщин не будут принимать на военный учет без их согласия