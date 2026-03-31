Воинский учет для женщин: в Раду подали новый законопроект — что изменится

Мобилизация женщин в Украине

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно мобилизации женщин. Он предусматривает процедуру исключения женщин с воинского учета в случае постановки их с нарушением действующего законодательства Украины.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Авторами документа стали народные депутаты Дмитрий Разумков, Георгий Мазураш, Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева и Дмитрий Микиша.

Реклама

«Сегодня женщины, которые никогда не служили, не имеют военно-учетной специальности и не являются медиками, вдруг оказываются в розыске ТЦК, в реестре «уклонистов» и получают штрафы в 17 тысяч гривен. И такие случаи уже далеко не единичны», — отметил автор законопроекта Дмитрий Разумков.

Тем не менее, в ТЦК нет механизма, который может исправить такую ошибку.

В документе предлагается, что в случае, когда женщина попала в реестр военнообязанных по ошибке, ее должны автоматически оттуда исключить после ее заявления. Соответственно также отменить штраф в 17 тысяч гривен.

Законопроект передан на рассмотрение руководства парламента для дальнейшего включения в повестку дня и обсуждения в профильных комитетах.

Реклама

Мобилизация женщин в Украине — последние новости

В ВСУ опровергли слухи о принудительной мобилизации женщин, объяснив, что такие предположения не имеют оснований. Новые билборды с лозунгом «Защита Украины — это женское дело» является частью информационной кампании по привлечению женщин на добровольную службу, а не сигналом об обязательном призыве. Как отметили военные, участие женщин в армии остается добровольным, и никаких изменений в законодательство по принудительному призыву не планируется.

В Украине зафиксировано, по меньшей мере, 7 случаев, когда женщин без оснований ошибочно внесли в реестр военнообязанных . Их даже объявили в розыск ТЦК. Несмотря на то, что эти гражданки не подлежат обязательному воинскому учету, ошибки в документах вызвали для них серьезные проблемы, в том числе юридические ограничения и вызовы со стражами порядка. Власти призывают исправить такие ошибки и ввести механизм автоматического исключения неоправданно внесенных лиц из реестров.