Военный учет и отсрочки: Минобороны анонсировало новые функции системы "Резерв+"

Министерство обороны Украины работает над расширением функционала приложения "Резерв+".

Об этом сообщил глава управления информационных технологий ведомства Олег Берестовой в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Берестова, одна из новых функций позволит автоматически становиться на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК) во время смены места регистрации. Это упростит процедуру для военнообязанных.

Также разрабатывается возможность автоматической подачи заявления на отсрочку для определенных категорий граждан. Это касается лиц, имеющих троих детей или опекунов, людей с инвалидностью, а также студентов дневной формы обучения, для которых это первое высшее образование.

"Это делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК лишними очередями и бумажной работой", – объяснил Берестовый.

Еще одна важная функция, которая должна появиться в ближайшее время – цифровой рекрутинг. Она позволит пользователям выбирать желаемые должности в Вооруженных силах Украины, проходить собеседования и отбор в избранных подразделениях.

Кроме того, разработчики планируют добавить функцию актуализации личных данных для всех пользователей, у которых есть такая необходимость.

Справка:

"Резерв+" – это мобильное приложение для военнообязанных, позволяющее обновлять свои учетные данные. Согласно новому закону, военнообязанные должны обновить свои данные по месту жительства, предоставить номер телефона и адрес почты. "Резерв+" разработали, чтобы ускорить этот процесс, сократить очереди в военкоматах и ЦНАПах.

В приложении "Резерв +" появится QR-код, для проверки статуса военнообязанных