Военный учет: кого могут из него исключить

Общая мобилизация в стране продолжается

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призову подлежат мужчины, получающие повестки. В этот период военнообязанные должны соблюдать определенные правила военного учета.

Специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» объяснили, кого могут исключить из военного учета и какие основания для этого нужны.

В каких случаях могут быть исключены из военного учета

Юристы отметили, что каждый гражданин Украины мужского пола, достигший 18 лет, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» обязан носить с собой военно-учетный документ. Но не каждый гражданин состоит на военном учете.

Бывают случаи, когда человека могут исключить из военного учета. Эксперты объяснили, что согласно ч. 6 ст. 37 закона «О воинской обязанности и военной службе» основаниями для исключения из военного учета являются:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствуют или объявлены умершими

лица, прекратившие гражданство Украины

лица, признанные непригодными к службе в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии

лица, достигшие предельного возраста — 60 лет

«Если гражданин исключен из военного учета в соответствии с последними двумя пунктами, военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключениях из военного учета», — говорится в сообщении.

До достижения 60 лет такие граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских.

Эксперты подчеркнули, что для исключения из военного учета следует обратиться в ТЦК, указав основание и предоставив все соответствующие документы.

