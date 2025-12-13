- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 2 мин
Военный учет: кого могут из него исключить
Освободиться от военной службы во время военного положения могут только те, кто имеет отсрочку от мобилизации или исключен из военного учета.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призову подлежат мужчины, получающие повестки. В этот период военнообязанные должны соблюдать определенные правила военного учета.
Специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» объяснили, кого могут исключить из военного учета и какие основания для этого нужны.
В каких случаях могут быть исключены из военного учета
Юристы отметили, что каждый гражданин Украины мужского пола, достигший 18 лет, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» обязан носить с собой военно-учетный документ. Но не каждый гражданин состоит на военном учете.
Бывают случаи, когда человека могут исключить из военного учета. Эксперты объяснили, что согласно ч. 6 ст. 37 закона «О воинской обязанности и военной службе» основаниями для исключения из военного учета являются:
умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствуют или объявлены умершими
лица, прекратившие гражданство Украины
лица, признанные непригодными к службе в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии
лица, достигшие предельного возраста — 60 лет
«Если гражданин исключен из военного учета в соответствии с последними двумя пунктами, военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключениях из военного учета», — говорится в сообщении.
До достижения 60 лет такие граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских.
Эксперты подчеркнули, что для исключения из военного учета следует обратиться в ТЦК, указав основание и предоставив все соответствующие документы.
Ранее сообщалось, какую информацию о мужчинах будут передавать в ТЦК. Больше об этом читайте в новости.