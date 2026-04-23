Военный учет школьников: какие документы должны подавать ученики и что требовать запрещено

Минобороны объяснило, как работает е-ВОД в школах

Реклама

В Украине идет цифровизация военного учета, и она уже непосредственно касается старшеклассников.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Там объяснили, какие документы должны подавать ученики в учебные заведения и законные ли требования администраций школ.

Реклама

Что такое е-вод и могут ли его требовать в школе

Речь идет о военно-учетном документе (ВОД), который учебные заведения обязаны проверять. Согласно действующему законодательству школы ведут персональный военный учет призывников, поэтому требование предоставить такой документ является обязательным, а не инициативой конкретного учреждения.

В то же время, для большинства юношей стандартной формой документа является именно электронный вариант — е-ВОД. Его можно сформировать через приложение «Резерв+» или портал «Действие». Документ доступен в смартфоне или в виде распечатки с QR-кодом.

Какие права имеют учащиеся 2026 года

В Минобороны отмечают, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Требовать от учащихся другие формы документа школы не вправе.

Е-ВОД содержит актуальные данные из государственного реестра призывников и позволяет быстро проверить информацию через QR-код. Его могут отсканировать уполномоченные работники учебного заведения или, при необходимости, проверить данные через территориальные центры комплектования.

Реклама

Важно, что документ имеет ограниченный срок действия — один год. После этого его нужно обновить.

На военный учет принимают юношей в год достижения 17 лет — с января по июль. Это можно сделать онлайн или лично в ТЦК. Лишь после внесения данных в реестр формируется е-ВОД.

Если учащийся еще не состоит на учете, соответствующего документа у него не будет. В таком случае школа может напомнить о необходимости пройти процедуру в установленные сроки.

Для современных школьников электронный военно-учетный документ является основной формой подтверждения учета, а его предъявление — частью обязательных процедур в учебных заведениях.