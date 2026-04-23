- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 859
- Время на прочтение
- 2 мин
Военный учет школьников: какие документы должны подавать ученики и что требовать запрещено
По сообщению Минобороны, школы обязаны проверять военный учет учащихся.
В Украине идет цифровизация военного учета, и она уже непосредственно касается старшеклассников.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Там объяснили, какие документы должны подавать ученики в учебные заведения и законные ли требования администраций школ.
Что такое е-вод и могут ли его требовать в школе
Речь идет о военно-учетном документе (ВОД), который учебные заведения обязаны проверять. Согласно действующему законодательству школы ведут персональный военный учет призывников, поэтому требование предоставить такой документ является обязательным, а не инициативой конкретного учреждения.
В то же время, для большинства юношей стандартной формой документа является именно электронный вариант — е-ВОД. Его можно сформировать через приложение «Резерв+» или портал «Действие». Документ доступен в смартфоне или в виде распечатки с QR-кодом.
Какие права имеют учащиеся 2026 года
В Минобороны отмечают, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Требовать от учащихся другие формы документа школы не вправе.
Е-ВОД содержит актуальные данные из государственного реестра призывников и позволяет быстро проверить информацию через QR-код. Его могут отсканировать уполномоченные работники учебного заведения или, при необходимости, проверить данные через территориальные центры комплектования.
Важно, что документ имеет ограниченный срок действия — один год. После этого его нужно обновить.
На военный учет принимают юношей в год достижения 17 лет — с января по июль. Это можно сделать онлайн или лично в ТЦК. Лишь после внесения данных в реестр формируется е-ВОД.
Если учащийся еще не состоит на учете, соответствующего документа у него не будет. В таком случае школа может напомнить о необходимости пройти процедуру в установленные сроки.
Для современных школьников электронный военно-учетный документ является основной формой подтверждения учета, а его предъявление — частью обязательных процедур в учебных заведениях.