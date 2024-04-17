Военный учет украинцев за границей: как обновить свои данные для ТЦК и что грозит в случае отказа

В законе о мобилизации №10449, который Верховная Рада 11 апреля приняла в целом, а президент Владимир Зеленский 15 апреля подписал, есть норма, которая предусматривает, что находящиеся за рубежом мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные.

Мужчины за границей без военно-учетных документов не смогут оформить украинский или загранпаспорт и воспользоваться консульскими услугами.

Обновить персональные данные необходимо в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации. Консульские услуги мужчинам будут предоставляться одновременно с уточнением данных для ТЦК или при наличии военно-учетных документов.

Для каких консульских услуг эта норма не применяется:

при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;

при совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;

второй родитель этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Как стать на военный учет за границей

Украинцы, которые находятся за границей, должны обновить свои данные в течение 60 дней с момента принятия закона – до 16 июля. Для этого им нужно уведомить ТЦК свои актуальные личные данные – адрес проживания, место работы, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Граждане Украины за границей могут получить военно-учетный документ по электронному адресу, по телефону, через консульство во время актуализации, в случае получения консульских услуг.

Список документов для обновления данных в дипучреждении Украины:

паспорт Украины;

документ, подтверждающий место жительства за границей;

военный документ (при наличии);

документ об образовании (при наличии).

После взятия на учет мужчины за границей должны будут в течение 7 дней сообщать об изменении места жительства, семейного положения, образования.

Что грозит мужчинам, не ставшим на военный учет за границей

Военнообязанному, не ставшему на учет, будут ограничивать консульские услуги, а также может быть выписан штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что в законе о мобилизации не предусмотрены никакие обязанности, которые наступали бы для украинцев после актуализации или получения военно-учетных документов касательно возвращения в Украину.

"Для нас важно, чтобы граждане Украины, принадлежащие к категории военнообязанных и проживающие за границей, обновили свои персональные данные. Потому что человек может проживать за границей, а ему присылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе", — пояснил нардеп.

Вениславский также добавил, что постановка на военный учет не означает, что мужчину депортируют или заставят возвращаться в Украину. По его словам, у Украины нет таких инструментов, чтобы заставить другие страны возвращать мужчин во время военного положения.

Напомним, закон о мобилизации опубликован в "Голосе Украины": когда он вступит в силу.

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