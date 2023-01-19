Военный учет украинцев за границей: какие требования и будут ли возвращать во время мобилизации – разъяснение юристов

Становиться на консульский учет нужно, если мужчина выезжает за границу дольше чем на 3 месяца.

После введения нового порядка учета военнообязанных, резервистов и призывников, возникает много вопросов о полномочиях дипломатических учреждений за границей.

Разъяснения на этот счет опубликовала правозащитная организация "Юридическая Сотня".

"Новый порядок определяет, что призывники, военнообязанные и резервисты, если они находятся за границей более трех месяцев, должны состоять на консульском учете в дипломатических учреждениях. Впрочем, такая обязанность была у мужчин и до утверждения нового порядка", — говорится в сообщении.

Соответственно зарубежные дипломатические учреждения :

по-прежнему ведут консульский учет военнообязанных, резервистов и призывников;

информируют о начале очередного призыва на срочную службу граждан, состоящих на консульском учете и достигших призывного возраста и не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва (ранее дипломатические учреждения еще и обеспечивали прибытие к месту жительства в Украине совершеннолетних граждан, не имевших отсрочки);

способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время, в особый период (в старом порядке это полномочие не охватывало особый период);

в течение семи дней сообщают военкоматы (ТЦК и СП) о взятии призывников, военнообязанных и резервистов на консульский учет, а также об их снятии (это также было установлено старым порядком).

Юристы обратили внимание, что в соответствии с порядком, действовавшим с 2016 года, дипломатические и консульские представительства имели больше обязанностей. Например, они проводили разъяснительную работу по правилам военного учета.

"Сейчас бы это не помешало, учитывая большое количество военнообязанных, которые даже не знают о существовании такого учета. К тому же дипломатические учреждения раньше должны были сообщать ТЦК и СП о призывниках и военнообязанных, нарушающих установленные правила учета. Сейчас такой обязанности нет", — отметили в организации.

Юристы разъяснили, какие требования предъявлены для военнообязанных, выезжающих за границу.

Становиться на консульский учет нужно, если мужчина выезжает за границу дольше чем на 3 месяца.

Процедура взятия на временный консульский учет выписана в постановлении Кабмина от 29 января 2020 г. № 85. Соответствующее заявление содержится в приложении 4 к указанному постановлению. Его можно представить:

лично;

по почте;

в электронной форме.

К заявлению необходимо приложить пакет документов, перечень которых содержится в пункте 12 указанного выше постановления. Срок рассмотрения заявлений – максимум 10 рабочих дней.

Нахождение на временном консульском учете возможно только в одном государстве и сроком на 1 год. Такой срок можно продлить на период действия разрешения иностранного государства на жительство, но не более чем на 5 лет.

Лицам, которые уже стоят на консульском учете, не нужно совершать никаких дополнительных действий.

Консульские учреждения могут способствовать возвращению военнообязанных для призыва по мобилизации, однако формы и механизм такого содействия не установлены.

Возвращать студентов для призыва на срочную службу консульские учреждения не могут, поскольку:

обучение является основанием для отсрочки;

призыв на срочную службу пока не проводится;

они уполномочены лишь информировать о начале очередного призыва.

Как разъясняет Государственная пограничная служба, граждане Украины, постоянно проживающие за границей, подлежат консульскому учету.

Во время пересечения границы такие лица должны предоставить соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы "Оформлен выезд на постоянное проживание" и дипломатического учреждения Украины "Принят на консульский учет".

Напомним, Кабмин Украины постановлением №1487 от 30 декабря утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.