Военный учет за границей: какую информацию нужно обновить с мая 2024

Обновление военно-учетных данных гражданами Украины необходимо для того, чтобы государство могло оценить свой мобилизационный потенциал.

С мая 2024 года мужчинам за границей нужно обновлять военно-учетные данные — информацию, необходимую для мобилизации в случае военного положения.

Об этом говорится в разъяснении юриста Ярослава Звоненко.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон об усилении мобилизации, согласно которому всем мужчинам от 18 до 60 лет за 60 дней следует уточнить свои учетные данные. Мужчин, которые сейчас находятся за границей, эта норма закона тоже касается.

Военно-учетные данные: о чем идет речь

личные данные: ФИО, дата рождения, место жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты;

информация об образовании и военно-учетной специальности;

семейное положение;

место работы (обучение);

данные о состоянии здоровья;

другие данные, определенные законодательством.

"Военно-учетные данные ведутся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег"). За эти данные отвечают районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства гражданина", — отметил юрист.

Как обновить свои данные

По словам юриста Ярослава Звоненко, военно-учетные данные можно обновить как лично в ТЦК по месту жительства, так и отправив соответствующие документы ценным письмом с описанием вложения.

Также со вступлением в силу нового закона о мобилизации появится возможность обновлять данные через ЦНАПы и Электронный кабинет военнообязанного.

Юрист подчеркнул, что по закону мужчины, находящиеся за границей, должны обновить свои данные в течение 60 дней со дня вступления этого закона в силу, до 16 июля 2024 года.

Обновление данных за границей

Для обновления военно-учетных данных за границей можно выбрать несколько вариантов:

через дипломатическое учреждение Украины, для чего следует обратиться в посольство или консульство Украины в стране вашего пребывания. С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины, военный билет (временное удостоверение военнообязанного) и документы, подтверждающие место жительства за границей;

через электронный кабинет военнообязанного.

Последствия для тех, кто не обновит военно-учетные данные

Мужчины, которые не обновят свои данные до 16 июля 2024:

должны уплатить штраф 3-5 тыс гривен;

получат ограничения на выезд из страны;

не смогут получить консульские услуги.

Напомним, Минобороны Украины должен запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 во время мобилизации в стране. "Реестр "Обериг" уже работает, он официально легализован, на него получена комплексная система защиты информации, Министерство обороны наполнило реестр, убрались дубли, неактуальная информация, наладили взаимодействие с шестью крупными государственными реестрами".