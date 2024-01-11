Военный учет за границей: в Генштабе рассказали о правилах регистрации и санкциях за нарушение

Заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба пояснил, что делать призывникам, военнообязанным и находящимся за пределами Украины резервистам.

Пока законопроект о мобилизации отозвался с рассмотрения и вернулся инициатору, нормы по военному учету украинцев за рубежом, одобренные в конце 2022 года, действуют. Граждане за пределами Украины должны встать на учет в консульствах. В то же время, консульский учет остается добровольным.

Об этом говорится в материале-разъяснении портала Pro Ukrainu со ссылкой на информацию заместителя начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ и первого секретаря по консульским вопросам при Посольстве Украины в Праге.

Согласно Постановлению Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", которое вступило в силу в конце 2022 года, военный учет обязателен.

Обязанности военнообязанных и резервистов

Если граждане Украины выехали за границу более трех месяцев, нужно состоять на военном учете по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Также лично в семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства необходимо подойти к заграничному дипломатическому учреждению Украины для взятия на военный учет.

В то же время постановка на временный консульский учет является добровольной и платной.

"Поэтому мы фактически осуществляем постановку на военный учет только тех, кто обращается для постановки на временный консульский учет добровольно и имеет основания взятия на военный учет", — пояснили в консульстве.

После этого консульство должно в течение 7 дней информировать соответствующие территориальные военно-учетные органы.

На военном учете в консульствах находятся только те, кто находятся и на временном консульском учете.

"Зарубежные дипломатические учреждения несут ответственность за взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете", – отметили в Главном управлении персонала Генштаба.

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Военный учет за границей: какие санкции последуют за невыполнение правил

Если призывник, военнообязанный или резервист в течение 7 дней не приедет в заграничное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет, он нарушит требования Порядка, предусматривающего ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А это грозит штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.

Повторное совершение нарушения в течение года, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Ранее ТСН.ua со ссылкой на пояснения юриста писал о повестках по смартфону. Как рассказал адвокат Ростислав Кравец, который разбирается в том числе в вопросах мобилизации, гражданин Украины не обязан регистрироваться в "Действии", не обязан иметь идентификационный код, если он имеет религиозные убеждения".

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