Военный учет женщин: что происходит, и чему не следует верить

В последнее время в информационном пространстве снова активизировалась тема мобилизации женщин.

В прошлом году Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, согласно которому женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. С 1 октября такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Что нужно знать

По словам нардепа, члена парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, если состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей находиться на военной службе, то они получат статус военнообязанных. Следовательно, они будут на военном учете.

Фактически принятый закон предоставил год на разработку соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. За это время Кабмин подготовил постановление, а Минобороны – приказ, которым введен обязательный военный учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей.

"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", — отметил Вениславский.

Представительницы тех мирных профессий, которые родственны определенным военно-учетным специальностям, также стать на военный учет. Но речь идет только о добровольном желании.

Также читайте Мобилизация женщин в Украине: как призывают и кому нужно обязательно встать на учет

"Важно отметить, что все военнообязанные – независимо от того, женщина это или мужчина – получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом нуждается план мобилизации и необходимые люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь", – говорит он.

Следует учитывать, акцентирует Вениславский, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будут мобилизованы многие женщины. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется список лиц, которые могут быть мобилизованы.

Кроме того, пока Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на военный учет.

Напомним, женщины могут стать на военный учет исключительно по собственному желанию, а последующая мобилизация и обязательный военный учет для женщин начинается с 2026 года.

Читайте также: