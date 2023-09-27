Военный учет женщин с 1 октября: в Минздраве ответили, для какой категории ограничен выезд за границу

Никаких изменений пересечения государственной границы для женщин-медиков до постановления не было, сообщили в Минздраве.

Женщины с фармацевтическим и медицинским образованием после 1 октября смогут беспрепятственно выезжать за границу. Ограничения используются только для женщин, работающих на государственных должностях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

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"Инициатором изменений всегда является Министерство внутренних дел, поскольку они координируют деятельность ГНСУ. Никаких изменений по пересечению государственной границы женщин с медицинским, фармацевтическим образованием в это постановление внесено не было", — пояснил министр.

Ляшко разъяснил, что ограничения по выезду за границу касаются тех женщин, кто работает на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти являются народными депутатами или депутатами местных советов.

"Именно тогда, как и для всех других госслужащих, для женщин-медиков могут распространяться эти ограничения по пересечению госграницы. Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", — сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, кого могут призвать из женщин-медиков и кто не подлежит мобилизации.

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