Военный учет женщин: в ГПСУ сделали уточнение о выезде за границу

Ограничения на пересечение границы действуют только для лиц по ряду должностей государственной службы.

Новые правила военного учета вступающих с 1 октября женщин никак не изменяют правила пересечения границы. То есть, для этой категории граждан Украины ограничений на выезд из Украины нет на данный момент и не будут действовать с указанной даты.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По словам Демченко, в настоящее время ограничения касаются исключительно мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60, а также лиц по ряду должностей государственной службы. Относительно этой категории ограничение относится и к мужчинам, и к женщинам.

"Они могут выезжать за пределы Украины сугубо в служебную командировку, к своим детям, находящимся за границей, сопровождать детей для их следования за границу", – пояснил спикер ГПСУ.

По состоянию на сегодняшний день есть женщины, подчеркивает он, которые находятся на военном учете, но для них также не действуют ограничения по запрету на выезд из Украины.

Напомним, женщины с фармацевтическим и медицинским образованием после 1 октября смогут беспрепятственно уезжать за границу. Ограничения применяются только для женщин, работающих на государственных должностях.

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