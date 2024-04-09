Военный ударил женщину букетом роз в Житомире: чем все закончилось

Военнослужащий ударил женщину букетом роз на одном из рынков Житомира. Он обвинил продавщицу в том, что цветы были несвежими.

В Житомире на рынке "Хмельники" произошел инцидент, во время которого мужчина в военной форме ударил женщину, работающую в цветочном магазине, букетом белых роз.

Видео инцидента получило огласку в социальных сетях, и многие люди требовали идентифицировать личность мужчины и привлечь его к ответственности.

Впоследствии стало известно, что мужчина оказался военнослужащим Житомирского военного института имени С. П. Королева по имени Виктор. Он публично извинился за свои действия и объяснил, что не сдержался из-за личной трагедии – он воевал сам и потерял сына на войне. Виктор покупал цветы для своей больной жены, но они простояли только сутки, что и послужило причиной его срыва.

Военнослужащий признал, что его действия были недостойны и попросил прощения у всех, кто стал свидетелем инцидента, особенно у пострадавшей женщины. После общения обе стороны конфликта простили друг друга.

"Конечно, это не оправдывает меня. Ударив тем букетом женщину, я поступил недостойно. Именно поэтому прошу прощения у всех, кто видел минуту моей слабости, и у женщины, пострадавшей от моих действий. Простите, пожалуйста", — с такими словами к общественности и обиженной им женщине обратился Виктор.

В Житомире военный ударил женщину букетом, но признал свою вину: видео

Напомним, ранее в Сети появилось видео из Черновцов, как работники ТЦК и СП пытались вручить мужчине повестку и ударили мужчину прикладом автомата. На кадрах видно, как мужчины в военной форме бежит за гражданским который убегает. Один из военных догоняет беглеца и бьет. Но задержать его не удалось. Чем закончилась погоня – неизвестно.

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