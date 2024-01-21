Военный указал на "болезнь" общества во время мобилизации

"Бот", командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр указал на определенные вызовы мобилизации.

Об этом он заявил во время программы "Рандеву" с Яниной Соколовой.

"Мы строим диалог с обществом, с рекрутами через обучение. Люди приходят – они сразу идут на обучение, мы сразу их учим с самого начала... А по-другому нельзя... На самом деле многие боятся уходить, потому что ничего не умеет, вот и все... И, потому что верит в миф, что в армии ничего нет, ничему не учат... Есть много курсов по разным специальностям... Здесь очень многое зависит от человека... если человек хочет выучиться и стать специалистом — она найдет, армия дает возможности", — сказал он.

"У нас есть "болезнь" в обществе – все требуют своих прав... Все помешаны на своих правах абсолютно... но ведь и обязанности должны быть. Или как? Или мы просто анархисты: собрались, у каждого есть права, а обязанности "на*уй надо"... Гражданин должен защищать свое государство, каким угодно способом, кто-то защищает физически с оружием в руках, кто-то поддерживает донатами и так далее, другие на производстве может что-то делать, в три смены работают.. И все было бы классно тогда", — резюмировал он.

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Напомним, Верховная Рада рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации на заседании 6 февраля. Перед этими выходными, 20-21 января, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке рассмотрит предложения и замечания к законопроекту.

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