- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 388
- Время на прочтение
- 2 мин
Военный ушел в СЗЧ, угнал авто с полигона и стрелял в полицейских - детали инцидента (фото)
Дезертир похитил Fiat Doblo с территории полигона и скрывался от следствия.
На Ривненщине задержали 49-летнего мужчину, который самовольно оставил воинскую часть, угнал автомобиль и открыл стрельбу по полицейским во время обыска его квартиры.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По информации следствия, 30 января в полицию обратился 30-летний военнослужащий с сообщением, что неизвестный похитил его автомобиль Fiat Doblo, который был припаркован на территории полигона. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, а оперативники начали поиски транспортного средства и злоумышленника. В тот же день полицейские обнаружили похищенный автомобиль недалеко от поселка Клевань.
Как сообщается, после проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 2 (г. Костополь) совместно с коллегами из Главного управления установили личность преступника. Им оказался 49-летний житель этого же населенного пункта, мобилизованный в январе 2026 года.
По информации правоохранителей, 14 февраля около 06:40 следственно-оперативная группа при поддержке роты полиции особого назначения прибыла к дому подозреваемого. Мужчина сразу открыл огонь из окна в сторону правоохранителей. Спецназовцы окружили дом и начали переговоры. После очереди выстрелов злоумышленник вышел с поднятыми руками и был задержан. Никто не пострадал.
Во время обыска полицейские изъяли:
пистолет и автоматическое оружие,
три пневматических винтовки,
штык-нож,
29 холостых патронов,
7 гильз,
трубку для курения и фольгу с наслоением психотропного вещества.
Фигуранту сообщено о подозрении и задержан в процессуальном порядке. Он находится в изоляторе временного содержания. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.
