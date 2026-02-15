Военный ушел в СЗЧ, угнал авто с полигона и стрелял в полицейских - детали инцидента (фото)

Задержанный / © Поліція Рівненської області

Реклама

На Ривненщине задержали 49-летнего мужчину, который самовольно оставил воинскую часть, угнал автомобиль и открыл стрельбу по полицейским во время обыска его квартиры.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По информации следствия, 30 января в полицию обратился 30-летний военнослужащий с сообщением, что неизвестный похитил его автомобиль Fiat Doblo, который был припаркован на территории полигона. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, а оперативники начали поиски транспортного средства и злоумышленника. В тот же день полицейские обнаружили похищенный автомобиль недалеко от поселка Клевань.

Реклама

Как сообщается, после проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 2 (г. Костополь) совместно с коллегами из Главного управления установили личность преступника. Им оказался 49-летний житель этого же населенного пункта, мобилизованный в январе 2026 года.

По информации правоохранителей, 14 февраля около 06:40 следственно-оперативная группа при поддержке роты полиции особого назначения прибыла к дому подозреваемого. Мужчина сразу открыл огонь из окна в сторону правоохранителей. Спецназовцы окружили дом и начали переговоры. После очереди выстрелов злоумышленник вышел с поднятыми руками и был задержан. Никто не пострадал.

Во время обыска полицейские изъяли:

пистолет и автоматическое оружие,

три пневматических винтовки,

штык-нож,

29 холостых патронов,

7 гильз,

трубку для курения и фольгу с наслоением психотропного вещества.

© Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Фигуранту сообщено о подозрении и задержан в процессуальном порядке. Он находится в изоляторе временного содержания. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе рассказывали, куда отправляют бойцов, которые вернулись из СЗЧ.