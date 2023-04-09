Военный в Херсонской области расстрелял двух побратимов и пытался их сжечь: подробности трагедии

В Херсонской области военный расстрелял двух побратимов и пытался сжечь их тела. 29-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом 9 апреля сообщает Центральный районный суд города Николаева.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 6 апреля в одном из населенных пунктов Херсонщины. 29-летний воин был на службе под наркотиками. Ночью он расстрелял двух других военных. Чтобы скрыть свое преступление, подозреваемый поджег дом, в котором произошло двойное убийство.

На суде подозреваемый заявил, что ничего не помнит о событиях в ту ночь. Прокурор просил судью отправить 29-летнего военного под стражу без возможности внесения залога. Суд удовлетворил это решение.

Подозреваемому инкриминируют п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194 УК Украины.

Напомним, подобный инцидент произошел 16 января 2023 года во время дежурства на одном из военных объектов. Младший сержант в состоянии алкогольного опьянения вошел в помещение блиндажа, где ночевали военнослужащие. Из ручного пулемета он выпустил почти десяток патронов у одного солдата и еще несколько – у другого. 26-летний военный и его 48-летний отец погибли на месте происшествия.

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