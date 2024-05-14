Военный в плену РФ: что делать родным и где искать помощь

Плен — ад не только для военных, но и для их семей. Родные пленника страдают от мошенничества или шантажа со стороны оккупантов, проживают страх и неизвестность. Даже если боец точно находится в плену, его все равно могут считать пропавшим без вести, а РФ может долго не предоставлять информацию о его статусе.

В материале “УП. Жизнь” подробнее о пленении, обменах, пользе мирных акций и источниках помощи для семей пленных рассказали представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, представитель Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко, соучредитель ГО .Сообщество семей Оленивки” Мария.

Какие преимущества у подтвержденного статуса военнопленного?

Ситуации бывают очень разные. Кто-то знает о вероятной гибели близкого человека, а шанс плена – это последняя надежда. В то же время некоторые из семей сразу узнают от собратьев или других источников, что их родной человек в плену и жив, но официальный статус — «пропавший без вести».

В любом случае, основное преимущество подтверждения — меньшее бремя неизвестности и данные, что военный не погиб, а был взят в плен, говорят в МККК.

Еще один нюанс касается права на переписку. Россия очень неохотно пускает МККК и не обеспечивает военным права на связь, но иногда правозащитникам удается передавать письма.

Делегация МККК может сама передавать короткие письма-сообщения от тех, кого увидит в местах содержания, или администрация колонии может разрешить передачу писем при посредничестве российского Национального бюро информации (в Украине это — Национальное информационное бюро).

В этих письмах, которые обязательно цензурируются, можно писать только о семейных делах и только на русском языке. Пленным могут не отдать их письма, даже если НИБ передаст их в колонию, но есть шанс.

Если же вы знаете, что человек в плену, но его не подтвердила российская сторона, вы не сможете написать ему письмо, ведь МККК вряд ли будет знать, где содержат вашего родственника.

Даже если вам из неформальных источников известно, в какой колонии ваш родственник, российское НИБ точно не доставит письмо, если статус военнопленного не подтвержден Россией, объясняет Александр Власенко.

Также есть небольшая разница в выплатах для пропавших и семей пленных. Независимо от того, подтвержден ли плен, родные военных получают ежемесячное денежное довольствие бойца (с дополнительным вознаграждением до 100 тысяч пропорционально участию в боевых действиях).

А вот право на единовременную денежную помощь от Минреинтеграции имеют не все. При наличии справки от воинской части о пребывании в плену комиссия при Минреинтеграции назначает дополнительную помощь родным бойца в размере 100 тысяч гривен в год.

Обмены пленными. Как формируются списки?

Обменами сейчас занимается Координационный штаб. В ведомстве уверяют, что Украина учитывает всех пленных россиян и допускает МККК к пленным. Затем Национальное информационное бюро Украины сообщает об их статусе МККК, а те передают списки в Россию, информируя семьи.

Но со стороны России все сложнее: русское бюро не всех подтверждает, не постоянно оперативно посылает информацию.

Часто родные спрашивают: как увидеть списки на обмен?, как попасть в список на обмен? Но фактически все, кто находится в базе НИБ, уже попали в список на обмен.

Я понимаю эту фрустрацию родных, но не все люди понимают, как построен переговорный процесс. Каждый обмен — очень сложно, потому что мы имеем дело с врагом, который не признает эту войну конвенционально и хочет нас уничтожить. По всем ведется работа, и Координационный штаб знает информацию обо всех людях, которые могут быть в плену, но обязательно регистрируйтесь в личном кабинете ”, — уверяет Петр Яценко.

Также россияне прибегают к разным манипуляциям, чтобы выменять "ценных" для себя военных, но отдать как можно меньше украинских бойцов.

В частности, они пытаются искусственно расширить свой обменный фонд и включают в "списки" гражданские, которых должны отпустить без обмена, если бы соблюдали Женевские конвенции.

Так большое количество пленных в РФ заставляет многих украинских семей жить в ожидании годами. Отдельным видом русского террора является и затягивание с подтверждением статусов и отказ от обменов. Но официальная позиция Украины неизменна: мы готовы обменивать всех на всех.

Кто занимается освобождением военнопленных?

До полномасштабного вторжения возвращением военнопленных занимался Объединенный центр по поиску и увольнению военнопленных СБУ. Затем количество военнопленных резко возросло, поэтому в марте 2022 года образовался Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Эта структура объединила представителей всех сил безопасности и обороны — Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Уполномоченного по пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Координационный штаб занимается обменами и консультирует родных. В общественных приемных работают психологи и юристы, которые помогают семьям пленных и вернувшимся из плена.

Есть ли приоритеты в обменах и кого меняют хуже?

Сами россияне пытаются делить пленных на касты и строить политику вокруг того, какие украинские подразделения они больше ненавидят, а потому хуже меняют. Но логику их обменов все равно сложно установить.

Украине они не хотят отдавать даже тяжелораненых, женщин или военных с небоевыми должностями.

Россия абсолютно не тот партнер, с которым можно проводить гуманистические переговоры. Мы готовы поменять всех, но это не тот процесс, где есть равноправные партнеры, а циничный торг. Мы делали обмены, когда вернули многие наши женщины-военнослужащие, но мы хотим забрать всех женщин, которые в плену у врага. Россияне на это не идут. Мы требуем, чтобы они выпустили некомбатантов – это военные музыканты, капелланы, врачи. И они их не отдают. Они даже не хотят отдавать тяжелораненых, которые никогда не смогут снова стать в строй”, — рассказывает представитель Координационного штаба Петр Яценко.

Он отмечает, что Украина относится ко всем пленным защитникам одинаково и работает над возвращением из плена всех.

“Мы не можем сказать "давайте мы с этого подразделения столько-то возьмем, из этого столько-то". Любой обмен сложен для переговоров, а что уж говорить о каких-то квотах. У нас нет распределения, мы не руководствуемся в своих переговорах страхами или преференциями. Мы делаем все для того, чтобы из плена как можно скорее вернулись все. Есть трудности, но мы все равно находим варианты, как это делать», – добавляет Петр Яценко.

Помогают мирные акции ускорить обмены или, наоборот, вредят?

В Координационном штабе отвечают, что конструктивные акции, направленные на упоминание о пленных, могут помочь обменам, а деструктивные наоборот только повредили бы.

“Акции, которые сейчас проходят – конструктивные. Мы их поддерживаем и участвуем в них. Это регулярные акции по всей Украине и за рубежом, которые напоминают украинскому обществу и международному сообществу пленники, которых Россия пытает, нуждаются в нашей помощи и спасении. Будь это какие-то деструктивные акции с обвинениями, дискредитацией государственных структур — это однозначно играло бы на руку россиянам. Они тогда точно бы никого не выпускали, потому что для чего делать обмены, если все так хорошо идет?”, — говорит Яценко.

В Координационном штабе уверяют, что помнят о военнослужащих всех подразделений и работают над возвращением домой всех украинцев.

“Мы понимаем всю боль наших людей. У нас также работают те, кто пережил плен, мы все такие же люди и хотим помочь. Мы стараемся делать все возможное, постоянно сотрудничаем с семьями. Там, где есть возможности воздействия, мы работаем. Мы заинтересованы в том, чтобы отдать всех россиян и забрать всех наших», — отмечает представитель Координационного штаба.

Как не быть наедине с бедой?

Самое важное, если ваш родственник исчез или попал в плен – не бояться просить о помощи и связаться с теми, кто вас понимает. Можно слиться с такими же семьями в общественную организацию.

Координационному штабу гораздо легче работать, организовывая встречи с ассоциациями семей, общественными организациями или объединениями. Если вы живете в маленьком населенном пункте или селе, коллективу вам будет легче договариваться о выездных встречах с МККК.

“Если есть несколько семей из какого-то военного подразделения, то удобно давать им ответы на их вопросы, потому что они часто повторяются. То есть, мы всегда рады, когда семьи объединяются в общественные организации и приходят вместе на групповую встречу», — говорит Петр Яценко.

Существует ряд организаций родных военнослужащих ( "Ассоциация семей защитников Азовстали", "Женщины из стали", "Союз семей военнопленных 501", "Верные всегда", "Полигон 56" и другие).

Всеобщей организации для родственников всех воинов нет — родные сами обычно сами объединяются в сообщества.

Вместе родные могут поддерживать друг друга, ходить на акции, готовить информационные материалы, договариваться о коллективных встречах с правозащитниками, помогать подразделению их родных. Все это может помочь родным почувствовать себя не одинокими, а также лучше доносить информацию о пленении общества.

“Необходимо периодическое поколение идей, чтобы было что-то интересное для общества и чтобы это могло привлечь внимание. Это могут быть разные меры в поддержку военнопленных, напоминания в информационном пространстве разными методами, постоянная коммуникация с государственными органами, с другими странами», — добавляет Мария Алексеевич.

Где родные пропавших или пленных военных могут получить поддержку?

Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Координационном штабе есть юристы и психологи, которые помогают семьям бесплатно. Они могут проводить личные и групповые встречи.

Приемные КШ работают в Киеве (номер: 0 800 300 529 ), Харькове, Николаеве, Львове и Виннице.

МККК

МККК в Украине оказывает семьям психологическую, юридическую и финансовую помощь. Семьи могут обратиться на горячую линию ( 0 800 300 155 ), прийти в офис МККК в Киеве, Львове, Одессе, Днепре или Харькове (также родные могут прийти в любой офис Украинского общества Красного Креста, если он находится в их населенном пункте; организация передаст всю информацию МККК).

Также МККК может предоставить родным пропавшего, пленного или погибшего защитника денежную помощь.

“Когда люди обращаются, что потеряли кормильца, мы анализируем ситуацию: сколько людей зависели от пропавшего без вести, имеют ли члены его семьи сбережения, каков их совокупный доход? Кроме того, такие семьи имеют право на государственную помощь, и мы не можем заменить государство в таких выплатах. Но оформление государственных выплат занимает некоторое время.

Для того чтобы обеспечить проживание таких семей те пару месяцев, пока идет обработка их документов на получение государственных выплат, МККК осуществляет разовую выплату в размере 25 тысяч грн”, — говорит спикер Александр Власенко.

Ветеран Хаб

Вы можете позвонить по линии поддержки Ветеран Хабу, чтобы получить помощь по административным вопросам, получить пояснения юристов относительно статусов и выплат или моральную поддержку ( 067 348 28 68 ).

ОО "Голубая птица"

ОО "Голубая птица" оказывает бесплатную юридическую, социальную и психологическую помощь людям, пережившим плен и пытки, родным пленных и гражданских заложников и членам семей пропавших без вести лиц ( +380950162622 ; +380505094049 ).

Уполномоченный по правам человека

Омбудсмен помогает не только узнать судьбу пленника, но и уладить юридические вопросы (например, если есть нарушения со стороны воинской части, если семье отказали в выплатах).

Горячая линия: 0800-50-17-20.

VO Vesta

Волонтерское объединение Vesta предоставляет бесплатные психологические и юридические консультации родным защитникам. Также организация начала онлайн-группы поддержки "Круг своих".

Вы можете получить 15 сеансов бесплатной психологической поддержки для военных, ветеранов и их близких, семей погибших и без вести пропавших. При необходимости можно обратиться повторно.

Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих

Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих ежедневно оказывает бесплатную помощь всем родственникам защитников по телефону: 0 800 332 720.

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