Военный в СОЧ расстрелял спецназовцев: первые детали

Авто спецназовцев полиции / © Национальная полиция Днепропетровской области

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В Днепропетровской области во время проведения обыска находившийся в СОЧ подозреваемый открыл прицельный огонь по полицейским. В результате двое бойцов КОРД получили ранения, а сам нападавший совершил самоубийство.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Утром 16 июля полицейские спецназовцы проводили санкционированный обыск в доме мужчины, который с сентября 2024 года имел статус находящегося в СОЧ лица. Во время обыска этот мужчина открыл прицельный огонь по спецназовцам. После этого фигурант покончил с собой.

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Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям — по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через границу). Обыск проводили следователи областной полиции и оперативники Департамента стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое бойцов КОРД. После этого находившийся в доме мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. Раненых полицейских госпитализировали. Они получают необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. Правоохранители изъяли оружие, а также продолжают документировать все обстоятельства инцидента.

К слову, ранее в Лубнах Полтавской области 39-летний военный в СОЧ жестоко порезал ножом свою 35-летнюю беременную жену. Полицейские обнаружили женщину в тяжелом состоянии во дворе дома. Нападавшего, пытавшегося скрыться, задержали.

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