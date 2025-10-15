Военный Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал свою жену

Валерий Маркус

Бывший главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал свою жену.

Брак военный заключил еще три года назад. Однако свадьбу Валерий Маркус не устраивал. Однако военный решил исправить эту ситуацию, поэтому повел возлюбленную под венец. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Валерий Маркус опубликовал фото, на котором изображен в костюме, а рядом с ним рыжеволосая невеста в белом сдержанном платье и с длинной фатой. Пара позировала перед объективом фотокамеры со спины и смотрела на картину Тараса Шевченко - "Екатерина".

Валерий Маркус с женой

"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", - подписал фотографию военный.

Отметим, Валерий Маркус сообщил, что женился, еще в феврале 2023 года. Очевидно, он просто заключил брак с возлюбленной, но свадьбу не праздновал. Кто стала его женой - остается неизвестно. Валерий Маркус тщательно скрывает ее и даже не показывает лицо.

