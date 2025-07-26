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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Военный вертолет Eurocopter потерпел крушение: что известно

Более 200 спасателей искали вертолет EC-145, пропавший с радаров — его нашли разбитым.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Место падения вертолета. Фото: МЧС Казахстана

Место падения вертолета. Фото: МЧС Казахстана

Вечером 25 июля в Алматинской области Казахстана исчез военный вертолет Eurocopter EC-145. Утром 26 июля спасатели обнаружили обломки вертолета.

Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана.

Вертолет вылетел из населенного пункта Луговое и должен был прибыть в город Отар. На борту находились трое членов экипажа.

После исчезновения с радаров в регионе развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К ней привлекли около 200 спасателей, два воздушных судна, дроны, десятки единиц спецтехники, кинологов и плавсредства.

Утром 26 июля спасатели обнаружили обломки вертолета. По предварительным данным, он принадлежал Силам воздушной обороны Казахстана. Информация о судьбе экипажа пока официально не обнародована.

Причины авиакатастрофы выясняют специалисты. Продолжается расследование.

Напомним, 22 июля на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000. Пилот вовремя катапультировался. Дело открыто по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, что авиакатастрофа истребителя Mirage-2000 могла быть вызвана резким маневром.

А летчик-испытатель Александр Лиходид заявил, что катастрофа истребителя Mirage-2000, который разбился на Волыни, не может быть связана с возрастом самолета. Все его агрегаты и системы заменяются, когда их ресурс исчерпывается.

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