Военный ветеран попал в больницу после конфликта из-за застройки у озера в Ивано-Франковске

В субботу, 21 сентября, полиция Ивано-Франковской области начала уголовные производства по факту драки между общественными активистами в одном из спальных районов областного центра. Конфликт возник между инициаторами строительства реабилитационного центра на берегу городского озера и военным ветераном Андрианом Волгиным, защищающим сохранение зеленой зоны на этой территории.

Как сообщили в областной полиции, в результате столкновения двое мужчин получили телесные повреждения.

“Предварительно установили, что 39-летний мужчина ударил своего 36-летнего оппонента, возникла потасовка, в результате которой двое мужчин получили травмы. В дальнейшем оба активиста обратились в медучреждение: у обоих медики диагностировали телесные повреждения”, — говорится в сообщении.

По этому факту открыто два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении.

“Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений обоих заявителей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается”, – сообщили в полиции.

Местное издание "Галка" уточнило, что после драки, возникшей из-за конфликта вокруг возможной застройки зеленой зоны у озера, общественный активист и ветеран российско-украинской войны Андриан Волгин попал в областную клиническую больницу с травмами.

В комментарии изданию Андриан Волгин пояснил, что увидел в соцсети видео мужчины, оскорблявшего защитников зеленой зоны у озера. По его словам, он нашел контакты этого мужчины и вместе с еще одним активистом договорился о встрече, на которую пришли инициаторы постройки реабилитационного центра и коммерческих помещений в зеленой зоне у озера. Во время разговора возникла стычка, во время которой ему разбили голову.

Андриана Волгина госпитализировали в областную клиническую больницу, где ему наложили два шва.

Между тем, инициаторы построения реабилитационного центра в зеленой зоне утверждают, что именно Волгин инициировал драку и якобы набросился на оппонентов с карманным ножом. Они также обратились в полицию с заявлением о преступлении.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске полицейские задержали троих мужчин, избивших военнослужащего. Правонарушители употребляли алкоголь и агрессивно отреагировали на просьбу военного о деньгах на собственные нужды.

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