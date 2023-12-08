Военный ВСУ эмоционально обратился к украинцам из-за блокады границы в Польше

Уже два месяца идет блокада польскими перевозчиками границы с Украиной. Однако безжизненная реакция на это украинцев в Польше шокирует.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Игорь Черняк на своей фейсбук-странице.

"Мы платим жизнями, а вы ничего не делаете!"

По словам Черняка, в Польше около 2 млн украинцев с польским паспортом. Это граждане со всеми правами. Еще 5 млн украинцев – с официальным статусом. То есть они имеют право на все, кроме как выбирать и быть избранными к польским властям. Люди работают, платят налоги и двигают польскую экономику вперед.

"И между тем пару десятков жевжиков за бабки Кремля уже месяц блокируют наши границы. Луна, к**ва", – возмущен боец.

Он подчеркнул, что речь идет о блокировке:

комплектующих для дронов и реб-ловушек;

турникеты и лекарства;

продукты и продукты первой необходимости.

"За эту блокировку мы здесь в Украине платим каждый день. Нет, не деньгами. Х*р с ними, с теми деньгами! Мы за это платим нашими жизнями. В прямом смысле жизнями. Десятками, если не сотнями жизней каждый день…", – объяснил Черняки.

В то же время украинцы в Польше, уверяет он, ничего не делают. Правда, они во Вроцлаве, иронически заметил боец, они ходили на бой Усика.

"С билетами за сотни/тысячи злотых и фоточками для соцсетей. И на матчи сборной в вышиванках тоже ходили. Гимн пели офигенно – святое дело! Ну а сейчас что? Эй? Как дела? Где вы вообще? Почему митингуют только сами водители фур «Почему в Варшаве недавно на митинг вышло пару сотен?», – обратился военный ВСУ к гражданам нашего государства.

Также он отметил, что в своей ленте каждый день видит фото елки из Кракова или какого-то шоппинг-мола в Гданьске.

"Где вы есть украинцы? И какого, извините, х*я вы ничего с этим не делаете?", — риторически завершил Игорь Черняк.

Напомним, "Укрзализныця" отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей.

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