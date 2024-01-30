Военный ВСУ рассказал о ситуации на Купянском направлении

Россияне пытаются пройти на Часов Яр, на сторону Оскольского водохранилища. Так, враг с севера пытаются окружить наши войска.

Об этом рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

Защитникам легче не станет

Как отмечает боец, противник пытается проводить наступательные операции и Лимано-Купянское направление не следует рассматривать как отдельное направление удара вражеских сил. Армия РФ пытается провести комплекс мер, чтобы занять территории, которые она потеряла в боях с ВСУ, как за прошлый год, так и в этом году. Российские войска, подчеркивает Тимочко, должны продемонстрировать победу в преддверии выборов в РФ, чтобы Владимир Путин выглядел "крупным военным стратегом" в глазах граждан.

"Конечно, нашим бойцам довольно тяжело, но паники в ВСУ нет, только мотивация. Даже небольшие тактические успехи, которые россияне пытались продемонстрировать, как правило, возвращаются нашими вооруженными силами, или враг там не может закрепиться", – утверждает военный украинской армии.

На украинской земле русские войска теряют немало живой силы, артиллерии и техники. Согласно сообщениям Генштаба, потери личного состава кое-где достигают 1000 солдат в день. В то же время, украинскому обществу не стоит расслабляться.

"Бойцам сейчас не станет легче. Интенсивность боев будет продолжаться до тех пор, пока мы не сотрем российское наступательное подразделение и потенциал, который они сосредоточили", – подытожил Иван Тимочко.

Напомним, в ВСУ сообщили, сколько кафиров сосредоточено на Купянском направлении.

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