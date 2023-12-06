Военный ВСУ рассказал о тактике россиян на востоке: "Пытаются создать больше точечных проблем"

Захватчики имеют целью создать как можно больше очагов боестолкновений.

Оккупанты растянули живую силу по всей линии восточного фронта. Они хотят сделать невозможным сосредоточение внимания ВСУ, к примеру, только на Авдеевке.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ нужно реагировать на все"

В настоящее время военнослужащий находится на Горловском направлении. Слева расположен Бахмутское направление, а справа – Горловка.

"В обе стороны по карте где-то 10-12 км от наших позиций. В настоящее время враг стягивает живую силу не точечно на Горловку или Авдеевку, а по всей полосе, увеличив количество личного состава повсюду, чтобы рассредоточить внимание ВСУ", – пояснил защитник.

Да, захватчики пытаются масштабировать очаги боестолкновений. Иными словами, им нужно создать точечные проблемы, чтобы Силам обороны невозможно было сжать кулак, и украинская артиллерия держала в максимальном фокусе не только Авдеевку.

"Поэтому артиллерия и другие подразделения ВСУ вынуждены реагировать на все, что творится на полосе, а это участок где-то в 70-80 км", –подчеркнул Иевлев.

Ранее военный эксперт объяснил, почему кафиры именно сейчас штурмуют Авдеевку.

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