Любовь определенного процента украинцев к российскому контенту все еще не удается искоренить.

Армия РФ ударила по детскому саду в Курахово Донецкой области. Украинский боец упрекнул украинцев, спонсирующих российские ракеты.

Об этом написал военный Иван Балацкий.

Игрушка из разбитого ракетой детского сада в Курахово.

Защитник опубликовал фото детской игрушки на фоне разрушенного здания. Он подчеркнул, что украинцы, которые любят враждебный контент, являются участниками таких атак. К сожалению, уже почти два года РФ забрасывает Украину железной дорогой, которая уносит жизни наших детей.

"А вы продолжайте собирать деньги на эти ракеты, смотря российский контент в социальных сетях и постя русские смехуйчики. И ходя в московскую церковь", — резко отметил Балацкий.

Напомним, украинцы за год принесли России 80 миллионов долларов на прослушивании и просмотре росконента.

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