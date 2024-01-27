Любовь определенного процента украинцев к российскому контенту все еще не удается искоренить.
Армия РФ ударила по детскому саду в Курахово Донецкой области. Украинский боец упрекнул украинцев, спонсирующих российские ракеты.
Об этом написал военный Иван Балацкий.
Защитник опубликовал фото детской игрушки на фоне разрушенного здания. Он подчеркнул, что украинцы, которые любят враждебный контент, являются участниками таких атак. К сожалению, уже почти два года РФ забрасывает Украину железной дорогой, которая уносит жизни наших детей.
"А вы продолжайте собирать деньги на эти ракеты, смотря российский контент в социальных сетях и постя русские смехуйчики. И ходя в московскую церковь", — резко отметил Балацкий.
Напомним, украинцы за год принесли России 80 миллионов долларов на прослушивании и просмотре росконента.
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