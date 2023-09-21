Военный выкупил домашних животных, над которыми издевалась владелица: зоозащитники считают это самосудом

Несовершеннолетняя девочка в Днепропетровской области снимала на камеру, как бьет и мучает собаку и кошку.

Украинский военный Артур Гаспарян, который воюет в Донецкой области, отреагировал на сообщения в Сети об издевательствах над домашними животными в городе Павлограде на Днепропетровщине. Он приехал в дом, где мучили собаку и кошку, и выкупил их у владельцев.

Об этом сообщил сам военный в опубликованном видео в Instagram.

По его словам, он узнал случай, когда несовершеннолетняя девочка снимала на камеру, как бьет и мучает собаку и кошку, после чего на ее мать полиция составила административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Поскольку, по его словам, изъятие животных у владельцев с помощью государственных и общественных институций является слишком длительной процедурой, он связался с бабушкой девочки, предложил ей сумму, которая была на тот момент на карточке, и выкупил кошку и собачку.

Однако в зоозащитной организации UAnimals считают это проявление милосердия к животным самосудом.

"Такую "выемку" животных мы считаем противоправными и опасными для их жизни", — написали на своей странице в Facebook зоозащитники, заметив, что животные теперь могут находиться недалеко от линии фронта.

В UAnimals заявляют, что животных нужно защищать от возможных страданий в рамках закона.

"В этом конкретном случае мужчина вроде бы отстранил животных от опасности и это хорошо для них, но нехорошо как прецедент... Мы не говорим, что животные должны остаться в семье. Мы говорим, что надо было приложить усилия, чтобы максимально быстро изъять их с привлечением полиции и передать в приют, где есть надлежащий уход", — отметили в организации.

Военный Артур Гаспарян тем временем сообщил, что животные находятся в безопасном месте, предыдущая владелица имеет возможность видеть их на сеансе видеосвязи, а вскоре о кошке и собаке будет заботится о волонтер в Киеве.

Напомним, в Ровенской области несовершеннолетняя девушка снимала на камеру, как убивает бездомных кошек, а видео издевательств публиковала в Сети.

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