Военный высказался по поводу заморозки войны: как отреагировала Сеть

В Украине военный высказался о заморозке войны, которую Россия развязала против Украины. Он задал вопрос в Сети, на который пользователи ответили практически одинаково.

Об этом военный Валентин Манко написал на своей странице в соцсети.

"Вопрос чисто от себя и нашего дружественного коллектива: а если бы сейчас заморозили войну, договорились о прекращении, кто как относится?" – написал он.

В то же время пользователи начали высказывать свое мнение на эту тему. И практически все согласились с тезисом, что заморозить войну – это капитулировать.

Трудный вопрос…

Заморозить – капитулировать.

Не выйдет. Но дичь (вероятно, говорится о Путине, – ред.) никогда не сдерживает слова.

Без условий не о чем говорить.

Смотря какие условия. Но на хорошие условия надежды нет.

В зависимости от того, на каких условиях. Если "просто" – то очень даже ок. Если с условиями со стороны РФ официально отказаться от территорий, то непонятно. Тогда нужно референдум или что-то подобное, решать всенародно, что делать.

Напомним, что спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш считает, что визит нового главка ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова на фронт негативно повлияет на врага.

Читайте также: