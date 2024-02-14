Военный высказался по поводу заморозки войны: как отреагировала Сеть

Украинцы в большинстве своем считают, что замораживание войны равно капитуляции.
В Украине военный высказался о заморозке войны, которую Россия развязала против Украины. Он задал вопрос в Сети, на который пользователи ответили практически одинаково.
Об этом военный Валентин Манко написал на своей странице в соцсети.
"Вопрос чисто от себя и нашего дружественного коллектива: а если бы сейчас заморозили войну, договорились о прекращении, кто как относится?" – написал он.
В то же время пользователи начали высказывать свое мнение на эту тему. И практически все согласились с тезисом, что заморозить войну – это капитулировать.
- Трудный вопрос…
- Заморозить – капитулировать.
- Не выйдет. Но дичь (вероятно, говорится о Путине, – ред.) никогда не сдерживает слова.
- Без условий не о чем говорить.
- Смотря какие условия. Но на хорошие условия надежды нет.
- В зависимости от того, на каких условиях. Если "просто" – то очень даже ок. Если с условиями со стороны РФ официально отказаться от территорий, то непонятно. Тогда нужно референдум или что-то подобное, решать всенародно, что делать.
Напомним, что спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш считает, что визит нового главка ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова на фронт негативно повлияет на врага.
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