- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 847
- Время на прочтение
- 1 мин
Военный взял в заложники водителя: угрожая оружием, заставил ехать в Киев
В Сумской области военный с автоматом взял в заложники водителя и заставил отвезти себя в Киев.
В Сумской области военнослужащий, угрожая оружием, взял в заложники мужчину и заставил потерпевшего на собственном авто отвезти себя в Киев.
Об этом сообщает полиция Сумской области.
Сегодня вечером, 23 апреля, в полицию поступило сообщение, что вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района. Угрожая автоматом, он заставил потерпевшего на собственном авто ехать в Киев. Для «убедительности» нападающий произвел несколько выстрелов в сторону водителя.
Менее чем через час правоохранители задержали автомобиль на трассе «Сумы-Киев» вместе со злоумышленником и заложником. Нападающим оказался 47-летний военнослужащий, житель Киевской области. Потерпевший не пострадал.
В настоящее время с задержанным работают полицейские по установлению мотивов и обстоятельств преступления. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Раньше мы писали, что военный из Одесщины продавал автомат, привезший с фронта.