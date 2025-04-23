Военный взял в заложники водителя: угрожая оружием, заставил ехать в Киев

Задержанный военный / © Полиция Сумской области

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В Сумской области военнослужащий, угрожая оружием, взял в заложники мужчину и заставил потерпевшего на собственном авто отвезти себя в Киев.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Сегодня вечером, 23 апреля, в полицию поступило сообщение, что вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района. Угрожая автоматом, он заставил потерпевшего на собственном авто ехать в Киев. Для «убедительности» нападающий произвел несколько выстрелов в сторону водителя.

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Менее чем через час правоохранители задержали автомобиль на трассе «Сумы-Киев» вместе со злоумышленником и заложником. Нападающим оказался 47-летний военнослужащий, житель Киевской области. Потерпевший не пострадал.

В настоящее время с задержанным работают полицейские по установлению мотивов и обстоятельств преступления. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Раньше мы писали, что военный из Одесщины продавал автомат, привезший с фронта.