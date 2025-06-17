Военный Ярмак предупредил о "кровавой осени" и посоветовал украинцам убираться из городов

Александр Ярмак (Yarmak)

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Известный украинский музыкант, рэпер и командир роты 412-го полка «Немезис» сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак считает, что украинцев ждет «кровавая осень».

Об этом он написал Instagram, комментируя сегодняшний обстрел Киева.

«К сожалению, это только начало, нас ждет ужасная кровавая осень. По возможности, уезжайте жить за город, к родственникам, в любые условия, подальше от стратегических объектов критической инфраструктуры! Реагируйте на тревоги», — написал Ярмак в сториз в Instagram.

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Напомним, что этой ночью, 17 июня, российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Одессе.

В частности, на столичной Соломенке россияне попали в две многоэтажки. В одной полностью разрушен подъезд — от последнего этажа до подвала. Под завалами могут находиться люди.

Данные о количестве жертв разнятся: мэр Киева Кличко сообщал о 10 погибших, а начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко еще утром писал о 14 погибших.