Военный заявил об избиении в 57-й ОМБр и опубликовал жуткое видео: что говорят в бригаде

Скандал в 57 бригаде / © Суспільне

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Военный Руслан, утверждает, что в отдельной мотопехотной бригаде, где он служил, командиры избивают и пытают своих подчиненных, а таком отказывают им в лечении.

Об этом говорится в сюжете «Суспільне Кропивницький».

Руслан попросил журналистов не называть его фамилии «из соображений безопасности». Он предоставил видео, на котором виден мужчина с обнаженной спиной, ползущий на коленях. За кадром слышны голоса двух других мужчин, один из которых говорит избитому возвращаться, а другой отвечает: «Да нет, пусть ползет — к воротам и назад».

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© Суспільне

История бойца

Руслан рассказывает, что был мобилизован и подписал контракт к 57-й бригаде. Его отправили в Харьковскую область на Волчанское направление. Сначала все было нормально, но потом, утверждает мужчина, командование начало отказывать в разрешениях на лечение и не выплачивало боевые.

«Они (командиры — Ред.) начали применять физическую силу: бить военных, катать в багажниках», — рассказывает боец.

Он утверждает, что у командиров были определены военнослужащие, которые занимались тем, что избивали других «провинившихся» бойцов.

В январе 2025 года Руслан ушел в СЗЧ — во второй раз с начала службы. Сейчас мужчина скрывается.

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Отказали в лечении

«Первый раз у меня была СЗЧ в октябре 2024 года. Я уехал на лечение, у меня была операция на ноге. Лечился за деньги. После, у меня обнаружили кисту в районе головы. Я об этом сообщил командиру, в лечении мне отказывали. Когда я говорил, что у постоянно болит голова, мне плохо, что нужно сделать МРТ меня направили в медицинскую роту по направлению к врачу. Медрота отказала, посмеялись, не дали никакого направления», — утверждает боец.

Руслан отмечает, что когда состояние его здоровья ухудшилось, медики увезли его в город Чугуев Харьковской области.

«Начал обходить врачей, меня гоняли разными больницами Харькова. В одной из больниц оперирующий лор-хирург сказал — нужна операция, нужно удалять, поэтому головные боли. Но все только из-за командира. Посмеялся и сказал: „Ты же понимаешь, командир не даст добро“. Командование там решает все, то есть как скажет, так все и будет. Они и в больнице звонят по телефону, чтобы врачи не предоставляли лечение», — сказал он.

После больницы Руслан без разрешения уехал домой. Через месяц «замполит» из части начал звонить по телефону жене. Боец вернулся, но говорит, что пробыл в военной части только сутки.

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Угрозы и пытки

«Увидел, как дальше бьют ребят, они побиты, есть видеозаписи. У нас был случай, когда парню из военной полиции сожгли, потому что он ребят постоянно бьет. „Я тебя зарежу“. Многие ребята говорили, что „замполит“ ко мне посылает, чтобы меня проучили за СЗЧ», — утверждает Руслан.

Военный утверждает, что не против продлить службу, но уже в другой части.

«А то, что сейчас там делается, у ребят телефоны начали отбирать, когда узнали, что ко мне попало видео, чтобы они не поддерживали со мной связь. Я хочу возвратиться, в часть с нормальными условиями и отношением. Но мне угрожают нарушением контракта, сразу просили, чтобы я нигде не выставлял видео», — утверждает он.

Что говорят в бригаде

Командование 57-й бригады отрицает информацию об избиении или пытках военнослужащих. Об этом журналистам рассказал заместитель командира спецбатальона «Шквал» с позывным «Палыч».

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«Палыч» отмечает, что батальон, в котором служил Руслан, состоит из людей, ранее судимых и отбывавших наказание в местах лишения свободы». По словам офицера, Руслан ни разу не выходил на боевое задание.

«Руслан неоднократно осужден, преимущественно за мошенничество. Сейчас есть информация, что он находится за границей. То есть, нелегально пересек границу Украины», — утверждает заместитель командира.

Относительно скандального видео, где человек ползет по земле, «Палыч» уверяет, что не узнает ни того, кто на ролике, ни тех, кто говорит за кадром.

«Я со спины я не могу узнать. Там форма не военнослужащих, не пиксель и не мультикам… По поводу фото, где избита спина, я не могу узнать военнослужащего. Общаясь с ребятами, которые проходят службу, мне сообщили, что возможно такая ситуация была, но кто это был и поступил — не знаю», — говорит заместитель командира.

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Внимание. Фото содержит чувствительный контент 18+

© Суспільне

По словам офицера, его и военные подразделения вызывали на допрос, однако «вопросы были исчерпаны» и «вопросов к руководству батальона нет».

Напомним, что в конце 2024 года вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал.