Военный жестко отреагировал на предложение Милованова проводить мобилизацию по принципу лотереи

Член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предлагает для воплощения идеи по мобилизации 500 000 украинцев провести по всей стране лотерею.

Украинские власти должны повышать социальные гарантии для военных и их семей, а не проводить "лотереи" среди потенциальных призывников, кому из них отправляться на службу.

Таким образом, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран прокомментировал предложение члена наблюдательного совета Укроборонпрома Тимофей Милованова провести лотерею среди украинцев, кому именно отправляться на службу, а кому нет.

"Член наблюдательного совета "Укроборонпрома" предлагает для воплощения идеи по мобилизации 500.000 украинцев провести по всей стране лото "Забавная Мобилизация!" гарантий служить за профессию и тому подобное — речь не идет", — отметил Таран.

Он отметил, что пока власти "ищут способ как скрыть себя, близкое окружение и толстосумов от мобилизации Россия демонстрирует новую версию Ланцета, работающего по принципу "роя".

Таран объяснил, что россияне запускают одновременно 20 – 30 дронов, которые наводятся на разные цели искусственным интеллектом.

"Выводы кто и как готовит страну к не простому 2024 году делайте самостоятельно", — добавил Таран.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.

Кроме того, мы ранее информировали, что народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла рассказала новые подробности закона о мобилизации.

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