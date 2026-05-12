Военный жестоко пытал бывшую девушку за отказ вступить в "половую связь"

ДБР завершило расследование в отношении военного, который пытал экс-девянину Фото ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего из Хмельницкой области, обвиняемого в пытках бывшей девушки. Он избивал и обжег ей лицо. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщили в ДБР.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2025 года. Военный тогда нес службу по охране стратегических объектов в Хмельницкой области. Под предлогом пикника он пригласил в лес свою бывшую девушку и ее подругу, проживавших неподалеку. При этом девушки не знали, что мужчина находится на службе.

Во время отдыха компания употребляла алкоголь. Впоследствии одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу, оставив фигуранта наедине с бывшей.

В ДБР отмечают, что мужчина потребовал от женщины возобновления отношений и вступления в половую связь.

«Получив категорический отказ, он возмутился и решил проучить свою знакомую», — сообщили в бюро.

По версии следствия, военный более получаса избивал потерпевшую, а затем обжег ей лицо окурком, зная, что она работает в модельном бизнесе.

Что установила экспертиза

Экспертиза установила, что женщина получила многочисленные синяки и ссадины, а также испытала сильные физические боли и психологические страдания.

В настоящее время обвиняемый признает вину лишь частично.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Военного обвиняют по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

