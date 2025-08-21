Павел Диденко «Зверобой»

На передовой погиб мужественный разведчик Павел Диденко «Зверобой» из Ровенщины, который воевал уже 11 лет, еще при АТО уничтожил десятки вражеских танков, а за его голову оккупанты назначили 30 000 долларов.

Об этом пишут местные СМИ.

Павел Диденко погиб 9 июля 2025 во время выполнения боевого задания на Донетчине. Более месяца он считался пропавшим без вести, но к сожалению, чуда не произошло. Павел был главным сержантом 1-й разведывательной роты 130-го отдельного разведывательного батальона.

Мужчина встал на защиту Украины еще в 2014 году. В войске он взял позывный «Зверобой». Боец выжил в Иловайском котле, 10 дней провел в окружении врага, находился в самых горячих точках АТО: в Дебальцево, Песках, под Мариуполем, участвовал в освобождении Павлопольска, Сорокино Донецкой области и других населенных пунктов.

Особую славу он снискал, когда самостоятельно уничтожил 18 вражеских танков и склад боеприпасов с 20 тоннами боеприпасов врага. Следует заметить, что эти подвиги «Зверобой» совершил еще до начала полномасштабного вторжения. За время своей службы неоднократно был ранен, но все равно возвращался на передовую.

Награжден орденом «За мужество», орденом III степени «Слава и честь», медалью «За военную службу Украине», медалью «За участие в бою» и другими многочисленными наградами.

«Российские палачи еще много лет назад назначили за жизнь нашего Героя вознаграждение — сначала 25 000, а впоследствии 30 000 долларов. Но они никогда не поймут, что человеческая душа — бесценный дар от Бога, и никакие деньги не могут измерить мужество, любовь и верность своей земле», — отметили в сообщении Римско-католического прихода св. Иоанна Непомука в г. Дубно, прихожанином которого он был.

Павел Диденко отдает священнику флаг Украины с фронта

У Павла осталась жена и трое детей.

