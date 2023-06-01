Воевал против Украины, а затем захотел "вступить в ВСУ": суд строго наказал предателя из Буковины

В Волынской области к 12 годам лишения свободы приговорили 31-летнего жителя Буковины, который воевал против Украины на Донбассе, однако в 2022 году вернулся назад, чтобы якобы "вступить в ряды ВСУ".

Об этом сообщает СБУ в Волынской области.

По данным СБУ, украинец в 2009 году уехал в Россию. В 2013 году его призвали в российскую армию на срочную службу. После этого в 2016 он подписал контракт на военную службу в оккупационной армии РФ.

Он служил в составе 20-й отдельной мотострелковой бригады (город Волгоград). Именно эта группировка активно участвовала в войне против Украины на Донбассе. Когда контракт изменника закончился, он решил вернуться в Украину. Произошло это в начале полномасштабной войны России в мае 2022 года.

По данным прокуратуры Волынской области, 31-летний уроженец Черновицкой области был задержан на границе. На суде подозреваемый заявил, что вернулся в Украину, чтобы "вступить в ВСУ.

Суд признал виновным его в государственной измене – переходе на сторону врага в период вооруженного конфликта (ч. 1 ст.111 УК Украины). Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, в Госдуме депутат родом из Черкасской области призвал запретить украинский язык.

Также в Черкассах задержали эксвоенного во время корректировки удара по городу.

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