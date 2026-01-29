Воевал с 2014-го и ехал на фронт: в результате удара РФ по поезду на Харьковщине погиб военный

Руслан Надыч

В результате российского удара по пассажирскому поезду «Укрзализныци» в Харьковской области погиб военнослужащий 17-го центра специального назначения Вооруженных сил Украины Руслан Надыч.

Об этом сообщают 17-й центр спецназначения и побратим погибшего Алексей Цымбалюк.

«Очень трудно читать новости о гибели людей во время террористических ударов россии, особенно если текст новости трансформируется в реальных людей и их лица. Наша маленькая боевая семья понесла большую утрату. Наш побратим Надыч Руслан Иванович погиб в поезде на станции Барвинково. Погиб настоящий воин и очень хороший человек», — рассказывает Цымбалюк.

По его словам, Руслан встал на защиту Украины еще с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения воевал на самых горячих направлениях. Был награжден знаком отличия «Золотий Хрест». Боец возвращался на Донбасс после короткой поездки в ППД (пункт постоянной дислокации) части. У воина осталась мама.

Напомним, что вечером 27 января в Барвенковской громаде Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника. В поезде находился 291 пассажир. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, находилось 18 человек.

Шесть человек погибло, двое были ранены.