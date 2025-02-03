Воевал с 2014-го и приехал в отпуск: во время удара по Полтаве погиб военный с женой (фото)

Его младший брат, тоже военный и пропал без вести на фронте в июне 2024 года.

Во время ракетного удара по Полтаве 1 февраля, среди прочих, погибли военнослужащий Андрей Притула (1984 г.р.) и его супруга Наталья (1978 г.р.).

Об этом ТСН.ua рассказал знакомый семьи Назар Дякив.

По его словам, Андрей Притула воевал с 2014 года, был пулеметчиком на борту вертолета в зоне АТО.

С начала полномасштабного вторжения Андрей добровольно вступил в 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны Полтавской области. Сначала нес службу на украинско-российской границе, впоследствии воевал на Донецком направлении. Во время боев получил осколочные ранения и ожоги после попадания FPV-дрона в машину. Был отмечен многими наградами и наградами за мужество и героизм.

Вернувшись домой в отпуск, боец погиб от российской ракеты вместе с женой. Супруги нашли под завалами в объятиях друг друга.

Сам Андрей Притула был уроженцем села Добряничи Львовской области.

"Его история – это пример большого самопожертвования и преданности Украине", – отметил знакомый семьи.

Добавим, что Виталий Притула, младший брат погибшего, тоже военный и пропал без вести на фронте в июне 2024 года.

Напомним, в ночь на 1 февраля Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар. В Полтаве вражеская ракета разрушила целый подъезд пятиэтажного дома.

В результате вражеского удара погибли 14 человек, в том числе трое детей — 7,9 и 12 лет.

Во время ракетного удара погибла семья Яворских Елена Яворская, ее муж Дмитрий и их 9-летняя дочь София.

Также погибла еще одна семья – 40-летний Сергей и 38-летняя Екатерина Запашние, а также их 12-летняя дочь Диана и 7-летний сын Даниил.

Раньше мы публиковали список всех погибших во время ракетного удара по Полтаве.

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