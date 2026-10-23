Военная РФ хотела попасть в ЕС / © Офис Генерального прокурора

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В Ковеле Волынской области задержана женщина, которая воевала против Украины два года. Она приехала, чтобы сделать загранпаспорт для выезда в ЕС.

Об этом сообщили в СБУ .

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Отмечается, что в феврале 2022 года жительница Донецка вступила в российские войска и воевала против Украины.

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Женщину обнаружили на международном автомобильном пропуске «Доманово», когда она с территории Беларуси пыталась попасть в наше государство, чтобы восстановить украинский загранпаспорт.

После восстановления документа злоумышленница надеялась беспрепятственно уехать в одну из стран Евросоюза для жительства.

Как выяснило расследование, до начала полномасштабной войны женщина работала медсестрой в Донецкой областной клиническо-психиатрической больнице.

В конце февраля 2022 она добровольно присоединилась к 91-му отдельному стрелковому полку 1-го армейского корпуса Южного военного округа страны-агрессора.

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В рядах российской армии фигурантка получила звание «сержант» и находилась на службе у окупантов до августа 2024 года.

Впоследствии после увольнения из состава вооруженных группировок РФ злоумышленница решила выехать с временно оккупированной территории Донбасса в ЕС.

Чтобы попасть в Евросоюз, женщине нужно было восстановить украинский загранпаспорт, поэтому она прибыла в наше государство.

Женщина была задержана в одной из гостиниц Ковеля, где она временно остановилась. В ходе обыска у нее обнаружили российский паспорт, военные билеты армии РФ, а также удостоверение ветерана страны-агрессора и рубли.

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Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину и женщину, работавших на российские спецслужбы. Они шпионили для РФ и корректировали ракетные удары . Осужденные являются сожителями, они уроженцы города Краматорск Донецкой области. Предатели делились между собой задачами, совместно арендовали жилье для разведывательной деятельности, покупали технику и распределяли деньги, полученные от спецслужб страны-агрессора.

За свою деятельность обвиняемые получали финансирование в гривне на собственной банковской карте. На счет мужчины поступило не менее 850 000 грн, женщины - 680 000 грн. Общая сумма вознаграждения от российских спецслужб превысила 1,5 миллиона гривен.

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