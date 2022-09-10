Воевать осталось недолго: Резников заявил, что после еще нескольких побед ВСУ, оккупанты сами будут бежать из Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте россияне начнут бежать. Несмотря на это, точные даты окончания войны Резников прогнозировать не берется.

Руководитель Минобороны считает, что воевать украинцам осталось недолго, уже скоро оккупанты будут сверкать пятками с нашей земли.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет как лавина: дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", — убежден Резников.

По его словам, украинцы уже видели, как оккупанты бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, когда защитники начали их оттуда выжимать. Теперь ВСУ отрезают цепочки поставок россиян, в результате чего РФ нечем кормить своих солдат и заправлять танки. Сегодня благодаря применению высокоточной артиллерии и техники есть большой шанс, что "эта лавина полетит быстрее".

Резников объяснил, что причин этому несколько. Во-первых, мир раньше воспринимал ВСУ как маленькую советскую армию, которая будет противостоять великой советской армии, но на деле все оказалось совершенно не так. Кроме того, российские солдаты верили, что возьмут Украину "за несколько дней", которые будут встречать с цветами, а на самом деле их здесь начали убивать.

По словам Резникова, у оккупантов нет морали, за что воевать, тогда как украинцы знают, что стоят за "свою страну, свою семью и свою землю", у украинцев "нет другого варианта, кроме как выжить как нация, народ, страна и люди".

"Я вам дам критерий моего понимания завершения этой войны. Он очень прост, их есть два – наши пограничники на всех границах, признанных в 1991 году, это такой формально-юридический. А реалистично-жизненный, когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь" ", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в какой гостинице вы планируете остановиться на отдых…Это означает, что в Украине наступил мир", — рассказал Резников.

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