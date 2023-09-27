"Воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты, и дроны" – Зеленский

Зеленский также предоставил отдельные поручения и всем, кто занимается международным направлением.

Президент Владимир Зеленский подвел итоги и дал краткий отчет за день, 27 сентября, отметив, что украинским военным нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты и другие ударные дроны, а также авиацию.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении вечером 27 сентября.

Особое внимание он уделил Херсону, Херсонщине.

"На днях Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области. Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", – сказал он. .

Также президент выразил благодарность тем, кто работает и в этой области – на Херсонщине, – и во всех других наших регионах, которые испытывают подобные удары.

"Харьковщина, Донетчина, Запорожье, северные области. Чрезвычайно важно, чтобы, несмотря ни на что, были и спасители, и спасение. Когда они есть, когда жизнь спасаются, террор не победит", — добавил он.

Зеленский также предоставил отдельные поручения всем, кто занимается международным направлением.

"Нашим воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты, и «шахеды» и другие ударные дроны, и российскую авиацию. И я благодарен всем в мире, кто уже помогает и готов увеличить помощь нашему государству именно такими средствами, которые способны обеспечить большее защиты от российского террора", – сказал президент.

Напомним, по словам главы государства , Украина получит от США артиллерию, снаряды, ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины.

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