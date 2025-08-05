Воинский учет женщин: кто и до какого времени должен пройти ВВК

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В Украине женщин с дипломами медика или фармацевта ставят на воинский учет автоматически. Таким женщинам надо будет пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) в течение 60 дней после получения диплома.

Об этом юрист Юрий Танасийчук рассказал в эфире телеканала «Киев24».

Юрист отметил, что пройти ВВК должны будут только те медики и фармацевты, которые завершили учебу и получили дипломы в 2025 году.

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«Военно-врачебную комиссию нужно будет пройти женщинам, которые получили профессиональное медицинское образование или фармацевтическое, в течение 60 дней после определения факта получения этого образования. Норма не касается всех женщин, которые получили образование в прошлом году, 10-30 лет назад. Это касается категории женщин, которые получат дипломы в августе-сентябре текущего года», — объяснил Танасийчук.

«От момента получения диплома или решения руководителя заведения образования будет фактически 60 дней. Данные должны быть переданы в ТЦК по задекларированному месту регистрации автоматически», — добавил он.

Прохождение ВВК юрист назвал «логичным процессом», поскольку если человек стоит на воинском учете, то Силам обороны нужно понимание физического состояния и возможностей каждого конкретного человека.

Танасийчук отметил, что не совсем четкой является формулировка, что ВВК надо пройти до 1 октября или до какой-то другой даты. Есть срок в 60 дней, который начинается после получения соответствующего медицинского образования.

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Напомним, адвокат Екатерина Анищенко объяснила, что несмотря на разрешение автоматически ставить женщин с медобразованием на воинский учет, обязанность таких женщин явиться в ТЦК и СП никуда не исчезла. Так, они должны в течение 60 дней явиться в военкомат и пройти ВВК. За невыполнение этого могут объявить в розыск.