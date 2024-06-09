Воины СБУ уничтожают технику и пехоту врага: сколько ликвидировано россиян за неделю

Спецназовцам удалось уничтожить 167 авто.
Стало известно, сколько врагов и их техники уничтожила СБУ в течение прошедшей недели.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в сообщении в социальных сетях:
Через неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназначители Службы безопасности поразили:
- 9 танков
- 13 ББМ
- 24 артсистем и РСЗО
- 4 систем ПВО
- 167 автомобилей
- 4 БпЛА
- 16 антенн связи и 1 автоматическая система наблюдения
- 3 лодки
- 94 враждебные позиции и укрепление
- 2 складов с боеприпасами
А также было уничтожено 212 окупантов.
"Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ и становись оператором ударных дронов", — призвали в СБУ.
Напомним, 5 июня СБУ задержала в Днепре агентка главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Основной ее задачей была корректировка вражеского огня по локациям сил обороны на Днепропетровщине. За день до этого стало известно о приговоре суда по одному из наводчиков: российский агент, готовивший ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет.
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