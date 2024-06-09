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Воины СБУ уничтожают технику и пехоту врага: сколько ликвидировано россиян за неделю

Воины СБУ уничтожают технику и пехоту врага: сколько ликвидировано россиян за неделю

Спецназовцы СБУ отправляют на тот свет врагов

Спецназовцам удалось уничтожить 167 авто.

Стало известно, сколько врагов и их техники уничтожила СБУ в течение прошедшей недели.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в сообщении в социальных сетях:

Через неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназначители Службы безопасности поразили:

  • 9 танков
  • 13 ББМ
  • 24 артсистем и РСЗО
  • 4 систем ПВО
  • 167 автомобилей
  • 4 БпЛА
  • 16 антенн связи и 1 автоматическая система наблюдения
  • 3 лодки
  • 94 враждебные позиции и укрепление
  • 2 складов с боеприпасами

А также было уничтожено 212 окупантов.

"Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ и становись оператором ударных дронов", — призвали в СБУ.

Напомним, 5 июня СБУ задержала в Днепре агентка главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Основной ее задачей была корректировка вражеского огня по локациям сил обороны на Днепропетровщине. За день до этого стало известно о приговоре суда по одному из наводчиков: российский агент, готовивший ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет.

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