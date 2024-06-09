Воины СБУ уничтожают технику и пехоту врага: сколько ликвидировано россиян за неделю

Стало известно, сколько врагов и их техники уничтожила СБУ в течение прошедшей недели.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в сообщении в социальных сетях:

Через неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназначители Службы безопасности поразили:

9 танков

13 ББМ

24 артсистем и РСЗО

4 систем ПВО

167 автомобилей

4 БпЛА

16 антенн связи и 1 автоматическая система наблюдения

3 лодки

94 враждебные позиции и укрепление

2 складов с боеприпасами

А также было уничтожено 212 окупантов.

"Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ и становись оператором ударных дронов", — призвали в СБУ.

Напомним, 5 июня СБУ задержала в Днепре агентка главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Основной ее задачей была корректировка вражеского огня по локациям сил обороны на Днепропетровщине. За день до этого стало известно о приговоре суда по одному из наводчиков: российский агент, готовивший ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет.

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