Воины ВСУ показали очередные "трофеи", оставшиеся от россиян на Курщине (фото)

В частности, наши бойцы нашли журнал с интересным названием.

Украинские воины показали очередные "трофеи", покинувшие российские оккупанты в Курской области. Находки действительно впечатляют.

Кадры обнародовали бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.

"Трофеи", которые покинули россияне

"Снова немного фото Курской эпопеи. Будем с вами делиться для вашего удовольствия. Больше фото со временем", — анонсировали защитники.

"Трофеи", которые покинули россияне

Напомним, ВСУ показали странные вещи военнослужащие армии РФ, которые оставили после бегства со своих позиций в Курской области. Они нашли максимально странные вещи, например книга учета распространения наркотиков и психотропных веществ и кожаная маска.

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