Воины ВСУ показали отражение вражеского штурма в Донецкой области (видео)

Кадры были сняты на участке фронта Донецкой области.

Украинские военные показали кадры отражения штурма российских кафиров в Донецкой области.

Соответствующее видео было размещено на странице Сухопутных войск.

Военные указывают, что кадры были сняты в Тернах на участке фронта, где удалось стабилизировать ситуацию после 11 суток ежедневных атак врага.

"Бойцы Третьей штурмовой смогли укрепиться на позициях и начинали разбирать группы противника еще до того, как они успевали добежать в посадку", — говорится в сообщении.

Воины ВСУ показали отражение вражеского штурма в Донецкой области

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ остановили продвижение оккупантов в Харьковской области, однако бои продолжаются.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт ответил, когда Украина сможет перехватить инициативу на фронте.

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